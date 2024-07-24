https://ria.ru/20240724/vzryv-1961780342.html

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист - РИА Новости, 24.07.2024

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:05

2024-07-24T18:05

2024-07-24T18:17

москва

турция

интерпол

бодрум

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

россия

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы."Этот террорист сегодня совершил теракт в России и сразу же сбежал. Он не числился среди разыскиваемых или лиц, представляющих угрозу, поэтому въехал в Турцию как турист", - сообщил источник.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html

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москва, турция, интерпол, бодрум, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия