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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист - РИА Новости, 24.07.2024
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18:05 24.07.2024 (обновлено: 18:17 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961780342.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист - РИА Новости, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:05
2024-07-24T18:17
москва
турция
интерпол
бодрум
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
россия
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы."Этот террорист сегодня совершил теракт в России и сразу же сбежал. Он не числился среди разыскиваемых или лиц, представляющих угрозу, поэтому въехал в Турцию как турист", - сообщил источник.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
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москва, турция, интерпол, бодрум, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия
Москва, Турция, Интерпол, Бодрум, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Россия
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист

МВД Турции: подозреваемый в подрыве внедорожника в Москве въехал как турист

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля в Москве
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля в Москве
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.
Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.
"Этот террорист сегодня совершил теракт в России и сразу же сбежал. Он не числился среди разыскиваемых или лиц, представляющих угрозу, поэтому въехал в Турцию как турист", - сообщил источник.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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МоскваТурцияИнтерполБодрумПодрыв автомобиля с людьми на севере МосквыРоссия
 
 
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