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СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024

СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:18

2024-07-24T14:18

2024-07-24T16:10

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", — добавили в ведомстве.Подчеркивается, что на месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы, пострадали два человека.По данным МВД, сдетонировал некий предмет, "который был установлен в автомобиле".Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).Пострадавшими оказались мужчина и его жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в силовых структурах.

москва

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2024

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Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы, сообщил СК. Также установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту взрыва. 2024-07-24T14:18 true PT0M32S

Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия 2024-07-24T14:18 true PT0M33S

Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве. 2024-07-24T14:18 true PT1M15S

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы