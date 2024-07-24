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СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:18
2024-07-24T14:18
2024-07-24T16:10
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", — добавили в ведомстве.Подчеркивается, что на месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы, пострадали два человека.По данным МВД, сдетонировал некий предмет, "который был установлен в автомобиле".Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).Пострадавшими оказались мужчина и его жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в силовых структурах.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы, сообщил СК. Также установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту взрыва.
2024-07-24T14:18
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PT0M32S
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
2024-07-24T14:18
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Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве.
2024-07-24T14:18
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
СК: личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы установлена
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы, сообщили РИА Новости в Следственном комитете
.
"Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", — добавили в ведомстве.
Подчеркивается, что на месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК.
Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы, пострадали два человека.
По данным МВД, сдетонировал некий предмет, "который был установлен в автомобиле".
Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в силовых структурах.