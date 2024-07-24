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Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
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12:49 24.07.2024 (обновлено: 13:00 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961676898.html
Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве
Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве
Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, на севере Москвы будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:49
2024-07-24T13:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, на севере Москвы будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следственные действия будут продолжаться как минимум до вечера. Территория, рядом с которой произошел подрыв внедорожника, продолжает оставаться оцепленной", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на месте работают сотрудники полиции, СК, МЧС.Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве

Следователи до вечера не покинут двор в Москве, где взорвался внедорожник

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМесто взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве
Место взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Место взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, на севере Москвы будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Следственные действия будут продолжаться как минимум до вечера. Территория, рядом с которой произошел подрыв внедорожника, продолжает оставаться оцепленной", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что на месте работают сотрудники полиции, СК, МЧС.
Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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