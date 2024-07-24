https://ria.ru/20240724/vzryv-1961676898.html

Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве

Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024

Следователи до вечера не покинут место взрыва машины в Москве

Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, на севере Москвы будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:49

2024-07-24T12:49

2024-07-24T13:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственные действия во дворе дома, где взорвался внедорожник, на севере Москвы будут продолжаться минимум до вечера, территория останется оцепленной, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следственные действия будут продолжаться как минимум до вечера. Территория, рядом с которой произошел подрыв внедорожника, продолжает оставаться оцепленной", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на месте работают сотрудники полиции, СК, МЧС.Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва