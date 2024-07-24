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Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки - РИА Новости, 24.07.2024
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12:31 24.07.2024 (обновлено: 13:46 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961672657.html
Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки
Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки - РИА Новости, 24.07.2024
Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки
Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшейся в Москве машины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:31
2024-07-24T13:46
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшейся в Москве машины, сообщил корреспондент РИА Новости.На месте находятся сотрудники оперативных и следственных служб, работают кинологи и взрывотехники. С помощью специального робота они извлекли из иномарки осколки, погрузили их в контейнер и вывезли. Кроме того, специалисты проверили и другие машины, припаркованные во дворе, обследовали территорию, собрали осколки, разлетевшиеся по детской площадке.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы. Как сообщил столичный главк СК, пострадали два человека.По данным МВД, сдетонировал некий предмет, "который был установлен в автомобиле".Возбуждено уголовное дело, его передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (о преступлениях против личности и общественной безопасности).В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.При взрыве пострадали мужчина и его жена. При этом появлялись сообщения, что ими были Андрей Торгашов с супругой, но они в разговоре с РИА Новости опровергли эти заявления. Торгашов отметил, что он и его семья живут по другому адресу, а место, где произошел взрыв, не имеет к ним никакого отношения.
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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
2024-07-24T12:31
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PT0M33S
Андрей Торгашов: "Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет"
"Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет" Андрей Торгашов, которого в СМИ называли пострадавшим при взрыве машины в Москве, в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения фейком.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки

Взрывотехники с помощью робота вывезли осколки из взорвавшейся в Москве машины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшейся в Москве машины, сообщил корреспондент РИА Новости.
На месте находятся сотрудники оперативных и следственных служб, работают кинологи и взрывотехники. С помощью специального робота они извлекли из иномарки осколки, погрузили их в контейнер и вывезли.
Кроме того, специалисты проверили и другие машины, припаркованные во дворе, обследовали территорию, собрали осколки, разлетевшиеся по детской площадке.
Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы. Как сообщил столичный главк СК, пострадали два человека.
По данным МВД, сдетонировал некий предмет, "который был установлен в автомобиле".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы
© РИА Новости
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© РИА НовостиМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы
© РИА Новости
2 из 3
© Фото : соцсетиДетонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
© Фото : соцсети
3 из 3
Место взрыва машины на севере Москвы
© РИА Новости
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1 из 3
Место взрыва машины на севере Москвы
© РИА Новости
2 из 3
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
© Фото : соцсети
3 из 3
Возбуждено уголовное дело, его передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
При взрыве пострадали мужчина и его жена. При этом появлялись сообщения, что ими были Андрей Торгашов с супругой, но они в разговоре с РИА Новости опровергли эти заявления. Торгашов отметил, что он и его семья живут по другому адресу, а место, где произошел взрыв, не имеет к ним никакого отношения.
 
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