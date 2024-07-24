Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорвавшейся в Москве машины, сообщил корреспондент РИА Новости.На месте находятся сотрудники оперативных и следственных служб, работают кинологи и взрывотехники. С помощью специального робота они извлекли из иномарки осколки, погрузили их в контейнер и вывезли. Кроме того, специалисты проверили и другие машины, припаркованные во дворе, обследовали территорию, собрали осколки, разлетевшиеся по детской площадке.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице на севере Москвы. Как сообщил столичный главк СК, пострадали два человека.По данным МВД, сдетонировал некий предмет, "который был установлен в автомобиле".Возбуждено уголовное дело, его передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (о преступлениях против личности и общественной безопасности).В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.При взрыве пострадали мужчина и его жена. При этом появлялись сообщения, что ими были Андрей Торгашов с супругой, но они в разговоре с РИА Новости опровергли эти заявления. Торгашов отметил, что он и его семья живут по другому адресу, а место, где произошел взрыв, не имеет к ним никакого отношения.
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РИА Новости
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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
2024-07-24T12:31
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Андрей Торгашов: "Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет"
"Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет"
Андрей Торгашов, которого в СМИ называли пострадавшим при взрыве машины в Москве, в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения фейком.
Возбуждено уголовное дело, его передали в 1-е управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (о преступлениях против личности и общественной безопасности).
В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
При взрыве пострадали мужчина и его жена. При этом появлялись сообщения, что ими были Андрей Торгашов с супругой, но они в разговоре с РИА Новости опровергли эти заявления. Торгашов отметил, что он и его семья живут по другому адресу, а место, где произошел взрыв, не имеет к ним никакого отношения.
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