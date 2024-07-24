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Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
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09:45 24.07.2024 (обновлено: 11:07 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961627545.html
Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве
Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве
Одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:45
2024-07-24T11:07
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". "Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.
https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве

Следователи рассматривают покушение как причину взрыва автомобиля в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
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"Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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