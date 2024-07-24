https://ria.ru/20240724/vzryv-1961627545.html

Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве

Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 24.07.2024

Названа возможная причина взрыва автомобиля в Москве

Одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:45

2024-07-24T09:45

2024-07-24T11:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". "Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.

https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html

https://ria.ru/20240721/makeevka-1961034035.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия 2024-07-24T09:45 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)