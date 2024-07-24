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На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.07.2024
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08:25 24.07.2024 (обновлено: 11:17 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961616623.html
На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие
На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.07.2024
На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие
Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:25
2024-07-24T11:17
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека", — написала она.Волк уточнила, что скорая доставила пострадавших в медицинское учреждение.Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к преступлению.&quot;Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины&quot;, — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.Как сообщили в СК, из-за инцидента возбуждено уголовное дело.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Андрею Стрижову представить доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах. Позднее прокуратура Москвы сообщила, что также держит ситуацию на контроле.
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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
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Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие

В МВД причиной взрыва авто в Москве назвали детонацию взрывного устройства

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека", — написала она.
© Фото : соцсетиДетонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиДетонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
© Фото : соцсети
2 из 3
© РИА НовостиМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы
© РИА Новости
3 из 3
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
© Фото : соцсети
1 из 3
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
© Фото : соцсети
2 из 3
Место взрыва машины на севере Москвы
© РИА Новости
3 из 3
Волк уточнила, что скорая доставила пострадавших в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к преступлению.
«

"Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Место взрыва машины на севере Москвы
Как сообщили в СК, из-за инцидента возбуждено уголовное дело.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Андрею Стрижову представить доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах. Позднее прокуратура Москвы сообщила, что также держит ситуацию на контроле.
© РИА НовостиМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Место взрыва машины на севере Москвы
 
МоскваПроисшествия
 
 
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