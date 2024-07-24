МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека", — написала она.Волк уточнила, что скорая доставила пострадавших в медицинское учреждение.Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к преступлению."Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.Как сообщили в СК, из-за инцидента возбуждено уголовное дело.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Андрею Стрижову представить доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах. Позднее прокуратура Москвы сообщила, что также держит ситуацию на контроле.
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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия
На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие
В МВД причиной взрыва авто в Москве назвали детонацию взрывного устройства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека", — написала она.
Волк уточнила, что скорая доставила пострадавших в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к преступлению.
«
"Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.
Как сообщили в СК, из-за инцидента возбуждено уголовное дело.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Андрею Стрижову представить доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах. Позднее прокуратура Москвы сообщила, что также держит ситуацию на контроле.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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