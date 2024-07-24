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На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие

На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.07.2024

На севере Москвы взорвали автомобиль, есть пострадавшие

Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:25

2024-07-24T08:25

2024-07-24T11:17

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Детонация неустановленного предмета произошла в автомобиле на севере Москвы, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека", — написала она.Волк уточнила, что скорая доставила пострадавших в медицинское учреждение.Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к преступлению."Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины", — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, сейчас допрашиваются очевидцы и свидетели.Как сообщили в СК, из-за инцидента возбуждено уголовное дело.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, будут назначены несколько экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.В ведомстве добавили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка Андрею Стрижову представить доклад о расследовании дела и установленных обстоятельствах. Позднее прокуратура Москвы сообщила, что также держит ситуацию на контроле.

москва

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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия 2024-07-24T08:25 true PT0M33S

Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве. 2024-07-24T08:25 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия