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Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
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08:23 24.07.2024 (обновлено: 09:51 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961616469.html
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы
Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:23
2024-07-24T09:51
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник. "На Синявинской улице во дворе жилого дома рано утром, предположительно, взорвался внедорожник, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу. Причины произошедшего выясняются", - сказал источник агентству. По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливается личность пострадавшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы

Во дворе жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник

© Фото : соцсетиДетонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы
Детонация неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник.
"На Синявинской улице во дворе жилого дома рано утром, предположительно, взорвался внедорожник, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу. Причины произошедшего выясняются", - сказал источник агентству.
По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливается личность пострадавшего.
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