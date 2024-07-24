https://ria.ru/20240724/vzryv-1961616469.html

Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы

Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024

Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы

Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:23

2024-07-24T08:23

2024-07-24T09:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник. "На Синявинской улице во дворе жилого дома рано утром, предположительно, взорвался внедорожник, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу. Причины произошедшего выясняются", - сказал источник агентству. По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливается личность пострадавшего.

https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва