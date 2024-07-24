https://ria.ru/20240724/vzryv-1961616469.html
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы
Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:23
2024-07-24T08:23
2024-07-24T09:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник. "На Синявинской улице во дворе жилого дома рано утром, предположительно, взорвался внедорожник, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу. Причины произошедшего выясняются", - сказал источник агентству. По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливается личность пострадавшего.
https://ria.ru/20240723/postradavshie-1961411773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Источник рассказал о взрыве внедорожника на севере Москвы
Во дворе жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внедорожник взорвался во дворе жилого дома на севере Москвы, пострадал мужчина, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости информированный источник.
"На Синявинской улице во дворе жилого дома рано утром, предположительно, взорвался внедорожник, в результате чего пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу. Причины произошедшего выясняются", - сказал источник агентству.
По его словам, на месте работают правоохранительные органы, устанавливается личность пострадавшего.