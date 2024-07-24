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В Приморье продавец неисправного мопеда выстрелил в подростка из пневматики - РИА Новости, 24.07.2024
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15:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vystrel-1961735326.html
В Приморье продавец неисправного мопеда выстрелил в подростка из пневматики
В Приморье продавец неисправного мопеда выстрелил в подростка из пневматики - РИА Новости, 24.07.2024
В Приморье продавец неисправного мопеда выстрелил в подростка из пневматики
Житель Приморья выстрелил в подростка в Находке Приморского края из-за неисправного мопеда, подозреваемый задержан, сообщает управление МВД России по региону в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:31
2024-07-24T15:31
происшествия
находка
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Житель Приморья выстрелил в подростка в Находке Приморского края из-за неисправного мопеда, подозреваемый задержан, сообщает управление МВД России по региону в своем Telegram-канале. По данным полиции, 38-летняя жительница Находки Приморского края заявила о том, что мужчина выстрелил из "оружия, конструктивно схожего с пневматическим пистолетом", в спину ее 14-летнего сына. "Установлено, что заявительница вместе с сыном намеревались вернуть неисправный мопед, который ранее они приобрели на городском автомобильном рынке. Продавец ответил отказом. После словесного конфликта мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета в спину несовершеннолетнего", - сообщает УМВД Приморья. В полиции уточняют, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, "в результате происшествия он получил гематому". Отмечается, что 51-летний приморец, подозреваемый в совершении преступления, задержан, материал передан в СУСК для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240719/ufa-1960682708.html
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происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
В Приморье продавец неисправного мопеда выстрелил в подростка из пневматики

Продавец неисправного мопеда в Находке выстрелил в подростка из пневматики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Житель Приморья выстрелил в подростка в Находке Приморского края из-за неисправного мопеда, подозреваемый задержан, сообщает управление МВД России по региону в своем Telegram-канале.
По данным полиции, 38-летняя жительница Находки Приморского края заявила о том, что мужчина выстрелил из "оружия, конструктивно схожего с пневматическим пистолетом", в спину ее 14-летнего сына.
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"Установлено, что заявительница вместе с сыном намеревались вернуть неисправный мопед, который ранее они приобрели на городском автомобильном рынке. Продавец ответил отказом. После словесного конфликта мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета в спину несовершеннолетнего", - сообщает УМВД Приморья.
В полиции уточняют, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, "в результате происшествия он получил гематому".
Отмечается, что 51-летний приморец, подозреваемый в совершении преступления, задержан, материал передан в СУСК для принятия процессуального решения.
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