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Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву - РИА Новости, 24.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:19 24.07.2024 (обновлено: 03:33 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vyrypaev-1961602779.html
Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву
Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву - РИА Новости, 24.07.2024
Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву
Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:19
2024-07-24T03:33
россия
москва
иван вырыпаев
московский городской суд
происшествия
культура
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения",- рассказал собеседник агентства.Собеседник уточнил, что Мосгорсуд принял такое решение в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде.Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело Вырыпаева уже поступило в Басманный райсуд.В декабре Вырыпаеву заочно назначили 8 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.Следствием было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО.Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России, он был объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20240719/inoagent-1960793802.html
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россия, москва, иван вырыпаев, московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, Иван Вырыпаев, Московский городской суд, Происшествия, Культура
Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву

Мосгорсуд отменил приговор режиссеру Вырыпаеву, осужденному за фейки о ВС России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Иван Вырыпаев
Режиссер Иван Вырыпаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Режиссер Иван Вырыпаев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения",- рассказал собеседник агентства.
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Собеседник уточнил, что Мосгорсуд принял такое решение в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дело Вырыпаева уже поступило в Басманный райсуд.
В декабре Вырыпаеву заочно назначили 8 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.
Следствием было установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО.
Так как Вырыпаев скрылся от следствия и суда за пределами России, он был объявлен в международный розыск.
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