https://ria.ru/20240724/vybory-1961720511.html

В Германии назвали дату парламентских выборов

В Германии назвали дату парламентских выборов - РИА Новости, 24.07.2024

В Германии назвали дату парламентских выборов

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:38

2024-07-24T14:38

2024-07-24T14:38

германия

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства. "Следующие общенациональные выборы должны состояться 28 сентября 2025 года, в соответствии с решением кабмина", - пишет DPA.

https://ria.ru/20240724/sholts-1961702624.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, в мире