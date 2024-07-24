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В Германии назвали дату парламентских выборов - РИА Новости, 24.07.2024
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14:38 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vybory-1961720511.html
В Германии назвали дату парламентских выборов
В Германии назвали дату парламентских выборов - РИА Новости, 24.07.2024
В Германии назвали дату парламентских выборов
Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:38
2024-07-24T14:38
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства. "Следующие общенациональные выборы должны состояться 28 сентября 2025 года, в соответствии с решением кабмина", - пишет DPA.
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германия, в мире
Германия, В мире
В Германии назвали дату парламентских выборов

DPA: парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства.
«
"Следующие общенациональные выборы должны состояться 28 сентября 2025 года, в соответствии с решением кабмина", - пишет DPA.
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