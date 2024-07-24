https://ria.ru/20240724/vybory-1961720511.html
В Германии назвали дату парламентских выборов
В Германии назвали дату парламентских выборов - РИА Новости, 24.07.2024
В Германии назвали дату парламентских выборов
Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:38
2024-07-24T14:38
2024-07-24T14:38
германия
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года, сообщило в среду информационное агентство DPA со ссылкой на решение правительства. "Следующие общенациональные выборы должны состояться 28 сентября 2025 года, в соответствии с решением кабмина", - пишет DPA.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961702624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
В Германии назвали дату парламентских выборов
DPA: парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года