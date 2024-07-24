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В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 24.07.2024 (обновлено: 21:03 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vsu-1961814623.html
В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны
В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны - РИА Новости, 24.07.2024
В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны
Украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Алексей... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:24
2024-07-24T21:03
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
алексей смирнов (политик)
россия
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БЕЛГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня недалеко от села Волфино Глушковского района украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев", — написал он в Telegram-канале.Всех пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу. Как уточнил врио губернатора, повреждения при атаке также получила уборочная техника.Глушковский район — один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Он регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В частности, в понедельник украинский дрон атаковал село Глушково, повреждения получили линии электропередачи. В результате более пяти тысяч жителей остались без света.
https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961729981.html
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курская область
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны

Три человека ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области во время уборки урожая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«
"Сегодня недалеко от села Волфино Глушковского района украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев", — написал он в Telegram-канале.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Вчера, 15:15
Всех пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу.
Как уточнил врио губернатора, повреждения при атаке также получила уборочная техника.
Глушковский район — один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Он регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ.
В частности, в понедельник украинский дрон атаковал село Глушково, повреждения получили линии электропередачи. В результате более пяти тысяч жителей остались без света.
Автомобиль скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияГлушковский районАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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