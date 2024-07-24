https://ria.ru/20240724/vsu-1961814623.html

В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны

В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны - РИА Новости, 24.07.2024

В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на комбайны

Украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Алексей... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:24

2024-07-24T20:24

2024-07-24T21:03

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

алексей смирнов (политик)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

БЕЛГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал окрестности села Волфино в Глушковском районе Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Сегодня недалеко от села Волфино Глушковского района украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев", — написал он в Telegram-канале.Всех пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу. Как уточнил врио губернатора, повреждения при атаке также получила уборочная техника.Глушковский район — один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Он регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В частности, в понедельник украинский дрон атаковал село Глушково, повреждения получили линии электропередачи. В результате более пяти тысяч жителей остались без света.

https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961729981.html

https://ria.ru/20240723/muzhchina-1961591456.html

курская область

глушковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик) , россия