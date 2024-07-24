https://ria.ru/20240724/vsu-1961674628.html

В ВСУ начали набирать женщин-заключенных

В ВСУ начали набирать женщин-заключенных - РИА Новости, 24.07.2024

В ВСУ начали набирать женщин-заключенных

Женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение, сообщило министерство юстиции... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:41

2024-07-24T12:41

2024-07-24T13:01

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женщин-заключенных начали набирать в украинские войска, семь из них уже заключили первые контракты с ВСУ в обмен на освобождение, сообщило министерство юстиции Украины. "Семеро женщин, отбывавших наказание в тюрьме, заключили контракты с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", - говорится в сообщении, размещенном на странице украинского минюста в социальной сети Facebook*. Как отметили в ведомстве, это первые женщины-заключенные, поступившие на службу в ВСУ после начала вербовки преступников в украинские войска. По данным министерства, с момента принятия соответствующего закона в ряды ВСУ вступил 6101 осужденный, 3823 из них уже приступили к обучению. Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что спрос на мобилизацию в ряды ВСУ среди заключенных уменьшился. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. Они были вооружены.

https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1958899914.html

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в мире, украина, россия, черниговская область, владимир зеленский, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада украины