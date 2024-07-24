https://ria.ru/20240724/vsu-1961631195.html

Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ

Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ

У российских войск в 2-3 раза больше военной техники, чем у украинских, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Guardian. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:03

2024-07-24T10:03

2024-07-24T10:53

россия

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. У российских войск в 2-3 раза больше военной техники, чем у украинских, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Guardian. "Когда речь идет о технике, соотношение один к двум или один к трем в их пользу", - сказал он. Сырский добавил, что число единиц российской техники только выросло с 2022 года: так, танков стало в два раза больше, артиллерийских систем - в три. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов заявила, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной за счет большого числа солдат, а также возможности вооружать их надежным оружием. Издание отмечало, что России удается выполнять цели СВО благодаря перевода экономики "на военные рельсы".

https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

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россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины