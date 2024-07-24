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Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 24.07.2024 (обновлено: 10:53 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vsu-1961631195.html
Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ
Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ
У российских войск в 2-3 раза больше военной техники, чем у украинских, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Guardian. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:03
2024-07-24T10:53
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. У российских войск в 2-3 раза больше военной техники, чем у украинских, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Guardian. "Когда речь идет о технике, соотношение один к двум или один к трем в их пользу", - сказал он. Сырский добавил, что число единиц российской техники только выросло с 2022 года: так, танков стало в два раза больше, артиллерийских систем - в три. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов заявила, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной за счет большого числа солдат, а также возможности вооружать их надежным оружием. Издание отмечало, что России удается выполнять цели СВО благодаря перевода экономики "на военные рельсы".
https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html
https://ria.ru/20231218/vsu-1916577746.html
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россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сырский признал, что у России больше военной техники, чем у ВСУ

Сырский: у российских войск в два-три раза больше техники, чем у ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. У российских войск в 2-3 раза больше военной техники, чем у украинских, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Guardian.
«
"Когда речь идет о технике, соотношение один к двум или один к трем в их пользу", - сказал он.
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Сырский добавил, что число единиц российской техники только выросло с 2022 года: так, танков стало в два раза больше, артиллерийских систем - в три.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов заявила, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной за счет большого числа солдат, а также возможности вооружать их надежным оружием. Издание отмечало, что России удается выполнять цели СВО благодаря перевода экономики "на военные рельсы".
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