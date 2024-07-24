https://ria.ru/20240724/vologodchina-1961669571.html

Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине

Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине - РИА Новости, 24.07.2024

Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине

Первые инклюзивные международные игры стран СНГ "Фиджитал без границ" пройдут в Вологде с 9 по 12 августа; их участниками станут 300 спортсменов, часть из... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:47

2024-07-24T12:47

2024-07-24T12:47

вологодская область

россия

вологда

георгий филимонов

спорт

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первые инклюзивные международные игры стран СНГ "Фиджитал без границ" пройдут в Вологде с 9 по 12 августа; их участниками станут 300 спортсменов, часть из которых являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, ветеранами СВО, а также воспитанниками социальных учреждений области, сообщает пресс-служба врио губернатора области Георгия Филимонова. "Торжественное открытие фестиваля пройдет 9 августа в 16:00 часов на стадионе "Витязь". Хэдлайнером вечера станет исполнительница хита "Матушка" Татьяна Куртукова. Посетить открытие смогут все желающие. Получить бесплатный билет можно в кассах "Витязя" с 1 августа", – говорится в сообщении. Соревнования в рамках игр пройдут по пяти основным видам программы: "Фиджитал-шахматы", "Фиджитал-футбол", "Фиджитал-баскетбол", "Фиджитал-стрельба из лука", "Гонки дронов" и по пяти дополнительным направлениям: "Армрестлинг", "Настольный теннис", "Фехтование на колясках (вид программы-шпага)", "Уличный кроссфит", "Лазертаг". Наблюдать за ходом соревнований на протяжении всех дней смогут все желающие. Вход свободный. По итогам состязаний команды, занявшие 1, 2 и 3 места, наградят Кубками Минспорта России. Лидерам в личном первенстве вручат медалями и грамоты Минспорта России. Мероприятие проводится по инициативе врио губернатора области Георгия Филимонова в рамках проекта "Лето Русского Севера". Организаторами игр выступают министерство спорта Российской Федерации и департамент спорта и молодежной политики Вологодской области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240607/turprivlekatelnost-1951469654.html

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Артем Смирнов

россия, вологда, георгий филимонов, спорт