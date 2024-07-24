Рейтинг@Mail.ru
Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
12:47 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vologodchina-1961669571.html
Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине
Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине - РИА Новости, 24.07.2024
Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине
Первые инклюзивные международные игры стран СНГ "Фиджитал без границ" пройдут в Вологде с 9 по 12 августа; их участниками станут 300 спортсменов, часть из... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:47
2024-07-24T12:47
вологодская область
россия
вологда
георгий филимонов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961675575_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_13e06d2737069c6bf046614dffc44528.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первые инклюзивные международные игры стран СНГ "Фиджитал без границ" пройдут в Вологде с 9 по 12 августа; их участниками станут 300 спортсменов, часть из которых являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, ветеранами СВО, а также воспитанниками социальных учреждений области, сообщает пресс-служба врио губернатора области Георгия Филимонова. "Торжественное открытие фестиваля пройдет 9 августа в 16:00 часов на стадионе "Витязь". Хэдлайнером вечера станет исполнительница хита "Матушка" Татьяна Куртукова. Посетить открытие смогут все желающие. Получить бесплатный билет можно в кассах "Витязя" с 1 августа", – говорится в сообщении. Соревнования в рамках игр пройдут по пяти основным видам программы: "Фиджитал-шахматы", "Фиджитал-футбол", "Фиджитал-баскетбол", "Фиджитал-стрельба из лука", "Гонки дронов" и по пяти дополнительным направлениям: "Армрестлинг", "Настольный теннис", "Фехтование на колясках (вид программы-шпага)", "Уличный кроссфит", "Лазертаг". Наблюдать за ходом соревнований на протяжении всех дней смогут все желающие. Вход свободный. По итогам состязаний команды, занявшие 1, 2 и 3 места, наградят Кубками Минспорта России. Лидерам в личном первенстве вручат медалями и грамоты Минспорта России. Мероприятие проводится по инициативе врио губернатора области Георгия Филимонова в рамках проекта "Лето Русского Севера". Организаторами игр выступают министерство спорта Российской Федерации и департамент спорта и молодежной политики Вологодской области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240607/turprivlekatelnost-1951469654.html
https://ria.ru/20240531/semya-1949616865.html
россия
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961675575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f650c0042d4b26f50ceec855438641f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вологда, георгий филимонов, спорт
Вологодская область, Россия, Вологда, Георгий Филимонов, Спорт

Первые инклюзивные игры "Фиджитал без границ" пройдут на Вологодчине

© iStock.com / cgladeМальчики в очках виртуальной реальности
Мальчики в очках виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / cglade
Мальчики в очках виртуальной реальности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первые инклюзивные международные игры стран СНГ "Фиджитал без границ" пройдут в Вологде с 9 по 12 августа; их участниками станут 300 спортсменов, часть из которых являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, ветеранами СВО, а также воспитанниками социальных учреждений области, сообщает пресс-служба врио губернатора области Георгия Филимонова.
"Торжественное открытие фестиваля пройдет 9 августа в 16:00 часов на стадионе "Витязь". Хэдлайнером вечера станет исполнительница хита "Матушка" Татьяна Куртукова. Посетить открытие смогут все желающие. Получить бесплатный билет можно в кассах "Витязя" с 1 августа", – говорится в сообщении.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности
7 июня, 17:40
Соревнования в рамках игр пройдут по пяти основным видам программы: "Фиджитал-шахматы", "Фиджитал-футбол", "Фиджитал-баскетбол", "Фиджитал-стрельба из лука", "Гонки дронов" и по пяти дополнительным направлениям: "Армрестлинг", "Настольный теннис", "Фехтование на колясках (вид программы-шпага)", "Уличный кроссфит", "Лазертаг".
Наблюдать за ходом соревнований на протяжении всех дней смогут все желающие. Вход свободный. По итогам состязаний команды, занявшие 1, 2 и 3 места, наградят Кубками Минспорта России. Лидерам в личном первенстве вручат медалями и грамоты Минспорта России.
Мероприятие проводится по инициативе врио губернатора области Георгия Филимонова в рамках проекта "Лето Русского Севера". Организаторами игр выступают министерство спорта Российской Федерации и департамент спорта и молодежной политики Вологодской области, добавили в пресс-службе.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи
31 мая, 11:48
 
Вологодская областьРоссияВологдаГеоргий ФилимоновСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала