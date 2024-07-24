https://ria.ru/20240724/vmf-1961714106.html
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ - РИА Новости, 24.07.2024
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ
Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:23
2024-07-24T14:23
2024-07-24T14:24
безопасность
россия
владимир путин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961162727_0:0:3432:1932_1920x0_80_0_0_d7eff4c5382b781ed29a1ed2d7200aaf.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РФ с целью эффективной защиты национальных интересов страны, заявил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, и Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня. "Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240626/putin-1955722021.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961162727_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_4e04bc0c9d292c91d265f5b940f3ac84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, николай патрушев
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ
Путин дал поручения по документам стратегического планирования для развития ВМФ