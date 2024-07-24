https://ria.ru/20240724/vmf-1961714106.html

В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ

В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ - РИА Новости, 24.07.2024

В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:23

2024-07-24T14:23

2024-07-24T14:24

безопасность

россия

владимир путин

николай патрушев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РФ с целью эффективной защиты национальных интересов страны, заявил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, и Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня. "Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20240626/putin-1955722021.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, николай патрушев