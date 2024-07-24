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В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ - РИА Новости, 24.07.2024
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14:23 24.07.2024 (обновлено: 14:24 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vmf-1961714106.html
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ - РИА Новости, 24.07.2024
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ
Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:23
2024-07-24T14:24
безопасность
россия
владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РФ с целью эффективной защиты национальных интересов страны, заявил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, и Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня. "Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - добавил Патрушев.
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безопасность, россия, владимир путин, николай патрушев
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
В России скорректируют документы, необходимые для развития ВМФ

Путин дал поручения по документам стратегического планирования для развития ВМФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпасательное буксирное судно во время учений
Спасательное буксирное судно во время учений - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спасательное буксирное судно во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать документы стратегического планирования, необходимые для сбалансированного развития Военно-Морского флота РФ с целью эффективной защиты национальных интересов страны, заявил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, и Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня.
"Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - добавил Патрушев.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
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