https://ria.ru/20240724/vinograd-1961676587.html

Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году

Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году - РИА Новости, 24.07.2024

Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году

Аномальная жара в Краснодарском крае может стать причиной сокращения урожая винограда в 2024 году, при этом погода не скажется на качестве будущего вина,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:49

2024-07-24T12:49

2024-07-24T12:49

краснодарский край

краснодарский край

андрей коробка

вино

виноделие

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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Аномальная жара в Краснодарском крае может стать причиной сокращения урожая винограда в 2024 году, при этом погода не скажется на качестве будущего вина, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году. Он отметил, что пока неизвестно, на какой процент урожая повлияют неблагоприятные погодные условия в регионе. "В прошлом году мы собрали 274 тысячи тонн урожая, рекордный урожай. В этом году, я думаю, что цифра будет поменьше. Все, что вырастет, будет переработано в будущее вино. Мы все прекрасно знаем, что когда возникают такие аномальные погодные условия, низкий урожай винограда всегда вытекает в качественное хорошее вино", - сказал Коробка, отвечая на вопрос, повлияет ли жара на урожай винограда. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии. На регион приходится треть всех плантаций страны. Более 80 организаций и порядка 150 крестьянско-фермерских хозяйств занимаются выращиванием винограда на Кубани, а его переработкой, производством вина и шампанского – 95 виноделен, из которых 44 – крестьянско-фермерские хозяйства. В прошлом году урожай составил 274 тысячи тонн, что позволило произвести более 21 миллиона декалитров винодельческой продукции, по данным администрации региона.

https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960020132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, андрей коробка, вино, виноделие