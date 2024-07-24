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Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году - РИА Новости, 24.07.2024
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Краснодарский край
 
12:49 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vinograd-1961676587.html
Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году
Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году - РИА Новости, 24.07.2024
Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году
Аномальная жара в Краснодарском крае может стать причиной сокращения урожая винограда в 2024 году, при этом погода не скажется на качестве будущего вина,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:49
2024-07-24T12:49
краснодарский край
краснодарский край
андрей коробка
вино
виноделие
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Аномальная жара в Краснодарском крае может стать причиной сокращения урожая винограда в 2024 году, при этом погода не скажется на качестве будущего вина, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году. Он отметил, что пока неизвестно, на какой процент урожая повлияют неблагоприятные погодные условия в регионе. "В прошлом году мы собрали 274 тысячи тонн урожая, рекордный урожай. В этом году, я думаю, что цифра будет поменьше. Все, что вырастет, будет переработано в будущее вино. Мы все прекрасно знаем, что когда возникают такие аномальные погодные условия, низкий урожай винограда всегда вытекает в качественное хорошее вино", - сказал Коробка, отвечая на вопрос, повлияет ли жара на урожай винограда. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии. На регион приходится треть всех плантаций страны. Более 80 организаций и порядка 150 крестьянско-фермерских хозяйств занимаются выращиванием винограда на Кубани, а его переработкой, производством вина и шампанского – 95 виноделен, из которых 44 – крестьянско-фермерские хозяйства. В прошлом году урожай составил 274 тысячи тонн, что позволило произвести более 21 миллиона декалитров винодельческой продукции, по данным администрации региона.
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краснодарский край, андрей коробка, вино, виноделие
Краснодарский край, Краснодарский край, Андрей Коробка, Вино, Виноделие

Жара на Кубани может снизить урожай винограда в 2024 году

© РИА Новости / Сергей ПятаковВиноградники Кубани
Виноградники Кубани - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Виноградники Кубани
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Аномальная жара в Краснодарском крае может стать причиной сокращения урожая винограда в 2024 году, при этом погода не скажется на качестве будущего вина, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году.
Он отметил, что пока неизвестно, на какой процент урожая повлияют неблагоприятные погодные условия в регионе.
"В прошлом году мы собрали 274 тысячи тонн урожая, рекордный урожай. В этом году, я думаю, что цифра будет поменьше. Все, что вырастет, будет переработано в будущее вино. Мы все прекрасно знаем, что когда возникают такие аномальные погодные условия, низкий урожай винограда всегда вытекает в качественное хорошее вино", - сказал Коробка, отвечая на вопрос, повлияет ли жара на урожай винограда.
Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии. На регион приходится треть всех плантаций страны. Более 80 организаций и порядка 150 крестьянско-фермерских хозяйств занимаются выращиванием винограда на Кубани, а его переработкой, производством вина и шампанского – 95 виноделен, из которых 44 – крестьянско-фермерские хозяйства. В прошлом году урожай составил 274 тысячи тонн, что позволило произвести более 21 миллиона декалитров винодельческой продукции, по данным администрации региона.
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Краснодарский крайКраснодарский крайАндрей КоробкаВиноВиноделие
 
 
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