https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе - РИА Новости, 24.07.2024
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе
Порядка 50 тысяч протестующих ожидают в Вашингтоне в день выступления в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили РИА Новости в местной... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:29
2024-07-24T19:29
2024-07-24T19:29
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Порядка 50 тысяч протестующих ожидают в Вашингтоне в день выступления в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили РИА Новости в местной полиции. "Нам сказали, что участие в митинге могут принять до 50 тысяч человек", - сообщил офицер, контролирующий обеспечение безопасности мероприятия. В помощь местной полиции прибыли коллеги из Нью-Йорка, около 200 человек, добавил он. Люди уже собираются на примыкающей к Капитолию Пенсильвания-авеню, передает корреспондент РИА Новости. До выступления Нетаньянху остается чуть более полутора часов. Манифестанты держат в руках палестинские флаги и плакаты с призывами к перемирию в Газе и остановке военной помощи США Израилю. О намерении провести эту акцию ранее сообщали еврейские организации. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240724/ssha-1961607223.html
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Протестующие на улицах Вашингтона накануне выступления премьера Израиля Нетаньяху в Конгрессе
Сотни протестующих заполонили улицы Вашингтона за три часа до выступления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе.
Из-за повышенного внимания к обращению Нетаньяху было усилено присутствие полиции внутри и снаружи здания конгресса, а спикер палаты Майк Джонсон анонсировал политику "нулевой терпимости" к попыткам сорвать речь.
2024-07-24T19:29
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Дональд Трамп
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе
Полиция Вашингтона ожидает около 50 тыс человек на протесте против Нетаньяху