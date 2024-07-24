https://ria.ru/20240724/vaktsiny-1961777324.html

Гинцбург предложил заготовить "вакцины-консервы"

Гинцбург предложил заготовить "вакцины-консервы" - РИА Новости, 24.07.2024

Гинцбург предложил заготовить "вакцины-консервы"

Для готовности к любым пандемическим осложнениям надо выбрать 15-20 возбудителей инфекций и сделать для них "консервы-вакцины", которые можно будет при... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:55

2024-07-24T17:55

2024-07-24T17:55

общество

александр гинцбург

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Для готовности к любым пандемическим осложнениям надо выбрать 15-20 возбудителей инфекций и сделать для них "консервы-вакцины", которые можно будет при необходимости наработать в течение 2-3 недель, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Основная ошибка или недоработка, которая заключалась в 2019 году, состояла в том, что мы не готовились к пандемии, а мы готовились отразить только пандемию, обусловленную H5N1, то есть птичьего гриппа. При этом оказался не птичий грипп, а ковид. Поэтому не надо сейчас допускать такую ошибку. Соответственно, надо выделить 15-20 возбудителей, выделить одну технологию, по которой надо создать консервы вакцинных препаратов", - сказал Гинцбург на форуме "Здоровое общество". Он пояснил, что при необходимости такие вакцины можно будет наработать в нужном количестве в течение 2-3 недель. Таким образом, страна будет готова к любым осложнениям, связанным с неожиданным появлением пандемических штаммов, уточнил Гинцбург.

https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр гинцбург