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В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада - РИА Новости, 24.07.2024
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14:13 24.07.2024 (обновлено: 14:14 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ulan-ude-1961710708.html
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада - РИА Новости, 24.07.2024
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада
Трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:13
2024-07-24T14:14
происшествия
улан-удэ
россия
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УЛАН-УДЭ, 24 июл – РИА Новости. Трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Инспектором ПДН установлено, что утром 24 июля пятилетние воспитанники дошкольного учреждения в отсутствие охранника нашли ключ от калитки и беспрепятственно покинули территорию детского сада", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что двоих детей в садик доставила мама одного из малышей, третьего ребенка привел прохожий. Сейчас дети уже переданы законным представителям, с ними все в порядке, добавили в пресс-службе.
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происшествия, улан-удэ, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада

В Улан-Удэ трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детсада

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Улан-Удэ с Лысой горы. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 24 июл – РИА Новости. Трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Инспектором ПДН установлено, что утром 24 июля пятилетние воспитанники дошкольного учреждения в отсутствие охранника нашли ключ от калитки и беспрепятственно покинули территорию детского сада", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что двоих детей в садик доставила мама одного из малышей, третьего ребенка привел прохожий. Сейчас дети уже переданы законным представителям, с ними все в порядке, добавили в пресс-службе.
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