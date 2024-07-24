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В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада - РИА Новости, 24.07.2024
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада
Трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:13
2024-07-24T14:13
2024-07-24T14:14
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УЛАН-УДЭ, 24 июл – РИА Новости. Трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Инспектором ПДН установлено, что утром 24 июля пятилетние воспитанники дошкольного учреждения в отсутствие охранника нашли ключ от калитки и беспрепятственно покинули территорию детского сада", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что двоих детей в садик доставила мама одного из малышей, третьего ребенка привел прохожий. Сейчас дети уже переданы законным представителям, с ними все в порядке, добавили в пресс-службе.
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происшествия, улан-удэ, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия
В Улан-Удэ трое пятилетних детей сбежали из детсада
В Улан-Удэ трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детсада