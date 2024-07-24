https://ria.ru/20240724/ukraina-1961819381.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:52

2024-07-24T20:52

2024-07-24T20:52

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харьковская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, она звучит до сих пор. В 20.15 мск сигнал тревоги распространился на остальные указанные регионы страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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