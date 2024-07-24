https://ria.ru/20240724/ukraina-1961807918.html

На Украине задержали подростка за переправу мужчин через реку Тиса

На Украине задержали подростка за переправу мужчин через реку Тиса - РИА Новости, 24.07.2024

На Украине задержали подростка за переправу мужчин через реку Тиса

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержали 14-летнего подростка, который занимался незаконной переправкой за границу мужчин призывного возраста, пытавшихся РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:00

2024-07-24T20:00

2024-07-24T20:19

специальная военная операция на украине

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николай азаров (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила, что задержали 14-летнего подростка, который занимался незаконной переправкой за границу мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать в Румынию через реку Тиса, свои услуги юный бизнесмен оценивал в тысячу долларов. "Пограничный наряд, в состав которого входили курсанты-стажеры, задержали четырех мужчин в сопровождении 14-летнего подростка. За опасную переправу через реку (Тису на границе с Румынией - ред.) нарушители заплатили от 4 до 6 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. В ведомстве отметили, что за свои услуги несовершеннолетний должен был получить тысячу долларов. В настоящее время оперативники устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия, подытожили в ведомстве. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240605/istochnik-1950549883.html

https://ria.ru/20240714/deputat-1959626515.html

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в мире, украина, румыния, владимир зеленский, николай азаров (политик)