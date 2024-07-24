В Киеве заявили об "окне возможностей" для переговоров с Россией
Кущ: Украина может вести переговоры с РФ при участии Китая и Индии
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. У Украины появилось "историческое окно возможностей" для проведения мирных переговоров с Россией при участии стран Глобального Юга, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*.
"Для продолжения войны нам "необходима" помощь наших стратегических союзников - США, ЕС и Британии. А вот для достижения мира, их участия явно "недостаточно" <…> Принцип "достаточно" для успеха мирных инициатив будет сформирован лишь при участии в мирном процессе ключевых стран Глобального Юга. То есть для достижения мира "необходима" поддержка западных стран и "достаточно" участия стран Глобального Юга", — написал Кущ.
Экономист считает, что за столом переговоров должны находиться участники конфликта и по двое представителей двух антагонистических блоков современного мира: Запада и Глобального Юга. По его мнению, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе нужно после Китая отправиться с дипломатической миссией в Индию.
"Именно поэтому нам нужно сформулировать свой план мира, согласовать его в ЕС, Китае и, возможно, в Индии и ждать окончания выборов в США, чтобы в случае победы Трампа, в начале 2025-го года представить ему этот документ, как базовый план, согласованный со всеми участниками переговоров. Естественно, придется предварительно согласовать этот план и с Россией. Это, кстати, может сделать Китай или Индия", — резюмировал он.
Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
В Кремле заявили, что не знают, что именно стоит за заявлениями Дмитрия Кулебы о переговорах с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.
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