https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806903.html

В Киеве заявили об "окне возможностей" для переговоров с Россией

В Киеве заявили об "окне возможностей" для переговоров с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

В Киеве заявили об "окне возможностей" для переговоров с Россией

У Украины появилось "историческое окно возможностей" для проведения мирных переговоров с Россией при участии стран Глобального Юга, заявил киевский экономист... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:57

2024-07-24T19:57

2024-07-24T19:57

специальная военная операция на украине

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дмитрий кулеба

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ван и (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. У Украины появилось "историческое окно возможностей" для проведения мирных переговоров с Россией при участии стран Глобального Юга, заявил киевский экономист Алексей Кущ в своем Facebook*.По его словам, участия стратегических союзников Украины (США, ЕС и Британии) недостаточно для достижения мира."Для продолжения войны нам "необходима" помощь наших стратегических союзников - США, ЕС и Британии. А вот для достижения мира, их участия явно "недостаточно" <…> Принцип "достаточно" для успеха мирных инициатив будет сформирован лишь при участии в мирном процессе ключевых стран Глобального Юга. То есть для достижения мира "необходима" поддержка западных стран и "достаточно" участия стран Глобального Юга", — написал Кущ.Экономист считает, что за столом переговоров должны находиться участники конфликта и по двое представителей двух антагонистических блоков современного мира: Запада и Глобального Юга. По его мнению, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе нужно после Китая отправиться с дипломатической миссией в Индию."Именно поэтому нам нужно сформулировать свой план мира, согласовать его в ЕС, Китае и, возможно, в Индии и ждать окончания выборов в США, чтобы в случае победы Трампа, в начале 2025-го года представить ему этот документ, как базовый план, согласованный со всеми участниками переговоров. Естественно, придется предварительно согласовать этот план и с Россией. Это, кстати, может сделать Китай или Индия", — резюмировал он.Кулеба в среду в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.В Кремле заявили, что не знают, что именно стоит за заявлениями Дмитрия Кулебы о переговорах с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961741967.html

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

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в мире, россия, китай, украина, дмитрий кулеба, алексей кущ, ван и (политик), евросоюз