https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html

На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ

На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ

Российский ракетный удар по западным наемникам ВСУ в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:48

2024-07-24T17:48

2024-07-24T22:16

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский ракетный удар по западным наемникам ВСУ в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Опустошающая потеря для западного военного персонала. <…> Это довольно разрушительный удар. <…> Он вызовет серьезную тревогу в западных странах, особенно в тех, из которых эти инструкторы приехали", — предположил аналитик.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации ударом "Искандера" инструкторов и наемников из западных государств в Харьковской области. В результате операции российских войск были уничтожены около пятидесяти боевиков.Российское оборонное ведомство уже сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также много раз предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.Читайте в Дзен: Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке"Произошло что-то ужасное": в США испугались появления Байдена после изоляции. Что заметил американский журналист?

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