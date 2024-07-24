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На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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17:48 24.07.2024 (обновлено: 22:16 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html
На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ
На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ
Российский ракетный удар по западным наемникам ВСУ в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:48
2024-07-24T22:16
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский ракетный удар по западным наемникам ВСУ в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Опустошающая потеря для западного военного персонала. &lt;…&gt; Это довольно разрушительный удар. &lt;…&gt; Он вызовет серьезную тревогу в западных странах, особенно в тех, из которых эти инструкторы приехали", — предположил аналитик.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации ударом "Искандера" инструкторов и наемников из западных государств в Харьковской области. В результате операции российских войск были уничтожены около пятидесяти боевиков.Российское оборонное ведомство уже сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также много раз предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.Читайте в Дзен: Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке"Произошло что-то ужасное": в США испугались появления Байдена после изоляции. Что заметил американский журналист?
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в мире, харьковская область, сша, великобритания, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, США, Великобритания, Вооруженные силы Украины
На Западе отреагировали на российский удар по западным инструкторам ВСУ

Эксперт Меркурис назвал удар ВС РФ по западным наемникам ВСУ разрушительным

© РИА Новости / Кирилл НортонРакетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации
Ракетный комплекс Искандер на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Ракетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский ракетный удар по западным наемникам ВСУ в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Опустошающая потеря для западного военного персонала. <…> Это довольно разрушительный удар. <…> Он вызовет серьезную тревогу в западных странах, особенно в тех, из которых эти инструкторы приехали", — предположил аналитик.
Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации ударом "Искандера" инструкторов и наемников из западных государств в Харьковской области. В результате операции российских войск были уничтожены около пятидесяти боевиков.
Российское оборонное ведомство уже сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также много раз предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.
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