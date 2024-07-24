https://ria.ru/20240724/ukraina-1961752239.html

Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области - РИА Новости, 24.07.2024

Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области

В поселке Котельва Полтавской области Украины взорвались боеприпасы, сообщило украинское издание NV со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:23

2024-07-24T16:23

2024-07-24T18:08

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В поселке Котельва Полтавской области Украины взорвались боеприпасы, сообщило украинское издание NV со ссылкой на местные власти. "Двадцать третьего июля в поселке Котельва Полтавской области произошла детонация боеприпасов в местном военном подразделении. Об этом в среду сообщила глава поселка Татьяна Корост", — уточнили в материале. По словам Корост, из-за детонации возник пожар в хозяйственной постройке, а также разрушен жилой сектор на прилегающей территории. Она отметила, что правоохранители продолжают расследовать взрыв боеприпасов, а спасатели и полиция — ликвидировать последствия инцидента. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240724/port-1961619458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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