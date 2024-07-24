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Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области
В поселке Котельва Полтавской области Украины взорвались боеприпасы, сообщило украинское издание NV со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:23
2024-07-24T16:23
2024-07-24T18:08
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В поселке Котельва Полтавской области Украины взорвались боеприпасы, сообщило украинское издание NV со ссылкой на местные власти. "Двадцать третьего июля в поселке Котельва Полтавской области произошла детонация боеприпасов в местном военном подразделении. Об этом в среду сообщила глава поселка Татьяна Корост", — уточнили в материале. По словам Корост, из-за детонации возник пожар в хозяйственной постройке, а также разрушен жилой сектор на прилегающей территории. Она отметила, что правоохранители продолжают расследовать взрыв боеприпасов, а спасатели и полиция — ликвидировать последствия инцидента. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240724/port-1961619458.html
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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о детонации боеприпасов в Полтавской области
NV: в полтавском поселке Котельва произошла детонация боеприпасов