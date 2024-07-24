"Были уверены". В США заявили о полном провале плана по России
Слебода: план Украины и Запада по дестабилизации России провалился
Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. План Запада и киевского режима по дестабилизации ситуации в России полностью провалился, заявил военный аналитик и бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Стратегия на поле боя заключается в том, чтобы просто пережить 2024 год и создать для киевского режима еще одну армию, которая попытается повторить ту же бредовую тактику маневренной войны и снова будет разбита на российских линиях обороны в Запорожье. Но если вы обратите внимание, то поймете, что на самом деле они рассчитывают на то, что было их единственной надеждой с самого начала, – политическая дестабилизация России", — сказал Слебода.
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По словам эксперта, этот план ни к чему не привел.
"Была уверенность, что антироссийские санкции будут иметь такой эффект, но они привели к прямо противоположному результату, и ВВП России растет более быстрыми темпами, чем у США. Очевидно, что этот план полностью провалился", — считает он.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.