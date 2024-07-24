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В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине
Если Украина не решит вопрос с нефтью из РФ, то это может навредить отношениям Киева и Братиславы, в том числе коммерческим, заявил вице-премьер Словакии,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:22
2024-07-24T15:22
2024-07-24T15:22
экономика
цены на нефть
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роберт калиняк
петер сийярто
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БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Если Украина не решит вопрос с нефтью из РФ, то это может навредить отношениям Киева и Братиславы, в том числе коммерческим, заявил вице-премьер Словакии, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Этот шаг очень проблематичный. Я верю, что он очень скоро разрешится, потому что это бы существенным способом нанесло ущерб нашим отношениям и, конечно, коммерческим, и снабженческим", - сказал он на пресс-конференции в среду. Калиняк назвал решение принятое Украиной в отношении остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" безответственным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
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экономика, цены на нефть, украина, словакия, россия, роберт калиняк, петер сийярто, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Украина, Словакия, Россия, Роберт Калиняк, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине
МО Словакии: ситуация с нефтью может навредить отношениям Киева и Братиславы