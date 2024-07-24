Рейтинг@Mail.ru
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961732715.html
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине
Если Украина не решит вопрос с нефтью из РФ, то это может навредить отношениям Киева и Братиславы, в том числе коммерческим, заявил вице-премьер Словакии,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:22
2024-07-24T15:22
экономика
цены на нефть
украина
словакия
россия
роберт калиняк
петер сийярто
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Если Украина не решит вопрос с нефтью из РФ, то это может навредить отношениям Киева и Братиславы, в том числе коммерческим, заявил вице-премьер Словакии, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Этот шаг очень проблематичный. Я верю, что он очень скоро разрешится, потому что это бы существенным способом нанесло ущерб нашим отношениям и, конечно, коммерческим, и снабженческим", - сказал он на пресс-конференции в среду. Калиняк назвал решение принятое Украиной в отношении остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" безответственным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
https://ria.ru/20240720/neft-1960963323.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, украина, словакия, россия, роберт калиняк, петер сийярто, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Украина, Словакия, Россия, Роберт Калиняк, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ
В Словакии рассказали, чему может навредить ситуация с нефтью на Украине

МО Словакии: ситуация с нефтью может навредить отношениям Киева и Братиславы

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Если Украина не решит вопрос с нефтью из РФ, то это может навредить отношениям Киева и Братиславы, в том числе коммерческим, заявил вице-премьер Словакии, министр обороны республики Роберт Калиняк.
«
"Этот шаг очень проблематичный. Я верю, что он очень скоро разрешится, потому что это бы существенным способом нанесло ущерб нашим отношениям и, конечно, коммерческим, и снабженческим", - сказал он на пресс-конференции в среду.
Калиняк назвал решение принятое Украиной в отношении остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" безответственным.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России
20 июля, 20:17
 
ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаСловакияРоссияРоберт КалинякПетер СийяртоЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала