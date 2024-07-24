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СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал - РИА Новости, 24.07.2024
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15:20 24.07.2024 (обновлено: 15:41 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961731104.html
СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал
СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал
Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:20
2024-07-24T15:41
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в случае его переизбрания. Об этом пишет британская газета Express.&quot;Выбрав Джей Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал еще один четкий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что Вэнс — ярый критик военной помощи США Украине. В апреле он заявил, что "откровенно говоря, нет веских причин, по которым (Киеву. — Прим. ред.) может потребоваться помощь со стороны США".По мнению геополитического аналитика Мэтта Шумейкера, после прихода Трампа к власти вся тяжесть, связанная с поставками оружия ВСУ, ляжет на плечи Европы. Военно-промышленный комплекс стран ЕС не располагает мощностями, которые могли бы полностью удовлетворить потребности украинских войск, считает эксперт.Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, президентские выборы в сша
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Президентские выборы в США
СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал

Express: Трамп, выбрав Вэнса, дал понять, как решит конфликт с РФ на Украине

© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIБывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп стоит рядом с супругой Меланией во время Республиканского национального съезда в Милуоки, штат Висконсин
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп стоит рядом с супругой Меланией во время Республиканского национального съезда в Милуоки, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп стоит рядом с супругой Меланией во время Республиканского национального съезда в Милуоки, штат Висконсин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в случае его переизбрания. Об этом пишет британская газета Express.
«

"Выбрав Джей Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал еще один четкий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт", — говорится в статье.

Отмечается, что Вэнс — ярый критик военной помощи США Украине. В апреле он заявил, что "откровенно говоря, нет веских причин, по которым (Киеву. — Прим. ред.) может потребоваться помощь со стороны США".
По мнению геополитического аналитика Мэтта Шумейкера, после прихода Трампа к власти вся тяжесть, связанная с поставками оружия ВСУ, ляжет на плечи Европы. Военно-промышленный комплекс стран ЕС не располагает мощностями, которые могли бы полностью удовлетворить потребности украинских войск, считает эксперт.
Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзПрезидентские выборы в США
 
 
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