СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал
Express: Трамп, выбрав Вэнса, дал понять, как решит конфликт с РФ на Украине
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIБывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп стоит рядом с супругой Меланией во время Республиканского национального съезда в Милуоки, штат Висконсин
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп стоит рядом с супругой Меланией во время Республиканского национального съезда в Милуоки, штат Висконсин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в случае его переизбрания. Об этом пишет британская газета Express.
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"Выбрав Джей Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал еще один четкий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт", — говорится в статье.
По мнению геополитического аналитика Мэтта Шумейкера, после прихода Трампа к власти вся тяжесть, связанная с поставками оружия ВСУ, ляжет на плечи Европы. Военно-промышленный комплекс стран ЕС не располагает мощностями, которые могли бы полностью удовлетворить потребности украинских войск, считает эксперт.
Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.