https://ria.ru/20240724/ukraina-1961731104.html

СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал

СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал

Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:20

2024-07-24T15:20

2024-07-24T15:41

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Дональд Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в случае его переизбрания. Об этом пишет британская газета Express."Выбрав Джей Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал еще один четкий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт", — говорится в статье.Отмечается, что Вэнс — ярый критик военной помощи США Украине. В апреле он заявил, что "откровенно говоря, нет веских причин, по которым (Киеву. — Прим. ред.) может потребоваться помощь со стороны США".По мнению геополитического аналитика Мэтта Шумейкера, после прихода Трампа к власти вся тяжесть, связанная с поставками оружия ВСУ, ляжет на плечи Европы. Военно-промышленный комплекс стран ЕС не располагает мощностями, которые могли бы полностью удовлетворить потребности украинских войск, считает эксперт.Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.

https://ria.ru/20240723/voyna-1961589479.html

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