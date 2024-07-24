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Политолог объяснил, с чем связаны заявления Киева о переговорах с Москвой - РИА Новости, 24.07.2024
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13:55 24.07.2024 (обновлено: 14:28 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961705041.html
Политолог объяснил, с чем связаны заявления Киева о переговорах с Москвой
Политолог объяснил, с чем связаны заявления Киева о переговорах с Москвой - РИА Новости, 24.07.2024
Политолог объяснил, с чем связаны заявления Киева о переговорах с Москвой
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности переговоров с Россией связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью, сказал РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:55
2024-07-24T14:28
россия
украина
дмитрий кулеба
владимир зеленский
сергей михеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности переговоров с Россией связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. "Украинские власти явно боятся, в противном случае "никакая кулеба" не полетел бы в Китай. Это вызвано страхом перед неизвестностью. У них есть серьезные опасения, что их будут принуждать (к переговорам), так они пытаются как бы опередить события", - сказал РИА Новости Михеев. По мнению политолога, Зеленский и его окружение на фоне происходящего с выборами в США явно боятся того, что больше не смогут получать поддержку и все закончится достаточно быстро. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240724/kreml-1961685279.html
https://ria.ru/20240724/peregovory-1961656896.html
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россия, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сергей михеев
Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Сергей Михеев
Политолог объяснил, с чем связаны заявления Киева о переговорах с Москвой

Политолог Михеев: Киев говорит о переговорах из-за страха перед неизвестностью

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности переговоров с Россией связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
Вчера, 13:08
"Украинские власти явно боятся, в противном случае "никакая кулеба" не полетел бы в Китай. Это вызвано страхом перед неизвестностью. У них есть серьезные опасения, что их будут принуждать (к переговорам), так они пытаются как бы опередить события", - сказал РИА Новости Михеев.
По мнению политолога, Зеленский и его окружение на фоне происходящего с выборами в США явно боятся того, что больше не смогут получать поддержку и все закончится достаточно быстро.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Россией
Вчера, 11:42
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Захарова раскритиковала заявления Зеленского о переговорах с Москвой
Вчера, 12:25
 
РоссияУкраинаДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийСергей Михеев
 
 
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