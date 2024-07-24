https://ria.ru/20240724/ukraina-1961702816.html

Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный

Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный - РИА Новости, 24.07.2024

Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный

Желание вернуться к границам 1991 года на Украине может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь, заявил аналитик, бывший украинский солдат Виктор Коваленко... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:50

2024-07-24T13:50

2024-07-24T13:50

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виктор коваленко

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желание вернуться к границам 1991 года на Украине может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь, заявил аналитик, бывший украинский солдат Виктор Коваленко изданию Newsweek. Ранее данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) продемонстрировали, что в стране растет число граждан, согласных отказаться от территорий ради прекращения конфликта с Россией. "Украинский моральный дух по поводу возвращения всех территорий может идти на спад из-за истощения и тяжелых потерь", - отметил Коваленко. Он указал на то, что ВСУ занимают оборонительную позицию, потенциала для контрнаступления у них нет. По мнению аналитика, уменьшение числа сторонников возвращения к границам 1991 года дает Владимиру Зеленскому большую дипломатическую свободу для завершения конфликта без опасений серьезного недовольства со стороны сограждан. Как считает Коваленко, Зеленский может рассмотреть возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. "Значительная часть украинского общества условно согласна с тем, что индустриализированный Донбасс является финансовой обузой и мешает пути Украины в ЕС и НАТО", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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