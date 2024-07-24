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Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961702816.html
Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный
Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный - РИА Новости, 24.07.2024
Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный
Желание вернуться к границам 1991 года на Украине может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь, заявил аналитик, бывший украинский солдат Виктор Коваленко... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:50
2024-07-24T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор коваленко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желание вернуться к границам 1991 года на Украине может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь, заявил аналитик, бывший украинский солдат Виктор Коваленко изданию Newsweek. Ранее данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) продемонстрировали, что в стране растет число граждан, согласных отказаться от территорий ради прекращения конфликта с Россией. "Украинский моральный дух по поводу возвращения всех территорий может идти на спад из-за истощения и тяжелых потерь", - отметил Коваленко. Он указал на то, что ВСУ занимают оборонительную позицию, потенциала для контрнаступления у них нет. По мнению аналитика, уменьшение числа сторонников возвращения к границам 1991 года дает Владимиру Зеленскому большую дипломатическую свободу для завершения конфликта без опасений серьезного недовольства со стороны сограждан. Как считает Коваленко, Зеленский может рассмотреть возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. "Значительная часть украинского общества условно согласна с тем, что индустриализированный Донбасс является финансовой обузой и мешает пути Украины в ЕС и НАТО", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, виктор коваленко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Коваленко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Желание возвращать территории ослабевает, заявил бывший украинский военный

Экс-солдат ВСУ Коваленко: желание вернуть территории ослабевает из-за потерь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желание вернуться к границам 1991 года на Украине может ослабевать из-за усталости и тяжелых потерь, заявил аналитик, бывший украинский солдат Виктор Коваленко изданию Newsweek.
Ранее данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) продемонстрировали, что в стране растет число граждан, согласных отказаться от территорий ради прекращения конфликта с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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"Украинский моральный дух по поводу возвращения всех территорий может идти на спад из-за истощения и тяжелых потерь", - отметил Коваленко.
Он указал на то, что ВСУ занимают оборонительную позицию, потенциала для контрнаступления у них нет. По мнению аналитика, уменьшение числа сторонников возвращения к границам 1991 года дает Владимиру Зеленскому большую дипломатическую свободу для завершения конфликта без опасений серьезного недовольства со стороны сограждан.
Как считает Коваленко, Зеленский может рассмотреть возможность воспользоваться конфликтом для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса. "Значительная часть украинского общества условно согласна с тем, что индустриализированный Донбасс является финансовой обузой и мешает пути Украины в ЕС и НАТО", - добавил эксперт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор КоваленкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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