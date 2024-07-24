Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июля – РИА Новости. Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро, сообщает в среду венгерское председательство.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что фактическая выплата Украине этой суммы станет возможной после утверждения Советом Евросоюза и окончательного решения о выплате, которое затем примет Еврокомиссия.
"Сегодня послы согласовали первый платеж … для перевода почти 4,2 миллиарда евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказано в публикации председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.