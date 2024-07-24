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Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи - РИА Новости, 24.07.2024
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12:20 24.07.2024 (обновлено: 12:34 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961666892.html
Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи
Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи - РИА Новости, 24.07.2024
Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи
Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро, сообщает в среду венгерское председательство. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:20
2024-07-24T12:34
украина
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 июля – РИА Новости. Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро, сообщает в среду венгерское председательство.Ранее Еврокомиссия сообщала, что фактическая выплата Украине этой суммы станет возможной после утверждения Советом Евросоюза и окончательного решения о выплате, которое затем примет Еврокомиссия."Сегодня послы согласовали первый платеж … для перевода почти 4,2 миллиарда евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказано в публикации председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961660259.html
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украина, евросоюз, экономика
Украина, Евросоюз, Экономика
Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи

Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июля – РИА Новости. Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро, сообщает в среду венгерское председательство.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что фактическая выплата Украине этой суммы станет возможной после утверждения Советом Евросоюза и окончательного решения о выплате, которое затем примет Еврокомиссия.
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"Сегодня послы согласовали первый платеж … для перевода почти 4,2 миллиарда евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказано в публикации председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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