https://ria.ru/20240724/ukraina-1961666892.html

Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи

Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи - РИА Новости, 24.07.2024

Послы ЕС согласовали выделение Украине нового транша помощи

Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро, сообщает в среду венгерское председательство. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:20

2024-07-24T12:20

2024-07-24T12:34

украина

евросоюз

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 июля – РИА Новости. Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 миллиарда евро, сообщает в среду венгерское председательство.Ранее Еврокомиссия сообщала, что фактическая выплата Украине этой суммы станет возможной после утверждения Советом Евросоюза и окончательного решения о выплате, которое затем примет Еврокомиссия."Сегодня послы согласовали первый платеж … для перевода почти 4,2 миллиарда евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказано в публикации председательства Венгрии в Совете ЕС в соцсети X.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961660259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, экономика