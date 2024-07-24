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Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине - РИА Новости, 24.07.2024
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11:54 24.07.2024 (обновлено: 12:07 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961660259.html
Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине
Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине
Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине от властей США, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:54
2024-07-24T12:07
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине от властей США, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports и аналитическим центром Heartland Institute. По результатам опроса, 49% респондентов высказались за сокращение поддержки Киева со стороны Вашингтона, 25% из них заявили, что они бы решительно поддержали уменьшение помощи. Также 40% опрошенных считают, что политика президента США Джо Байдена привела к росту цен в стране. Опрос проводился с 5 по 12 июля среди 2466 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет около 2%. В июне результаты опроса Института Рональда Рейгана показали, что 32% американцев выступают против отправки США военной помощи Украине. Согласно проведенному в начале июня 2024 года опросу исследовательской компании Kapa Research, почти 50% европейцев также высказались против оказания дальнейшей военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961522650.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, рональд рейган, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Рональд Рейган, Сергей Лавров, НАТО
Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине

Опрос: 49 процентов американцев выступили за сокращение помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине от властей США, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports и аналитическим центром Heartland Institute.
По результатам опроса, 49% респондентов высказались за сокращение поддержки Киева со стороны Вашингтона, 25% из них заявили, что они бы решительно поддержали уменьшение помощи. Также 40% опрошенных считают, что политика президента США Джо Байдена привела к росту цен в стране.
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Опрос проводился с 5 по 12 июля среди 2466 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет около 2%.
В июне результаты опроса Института Рональда Рейгана показали, что 32% американцев выступают против отправки США военной помощи Украине. Согласно проведенному в начале июня 2024 года опросу исследовательской компании Kapa Research, почти 50% европейцев также высказались против оказания дальнейшей военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденРональд РейганСергей ЛавровНАТО
 
 
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