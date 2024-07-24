https://ria.ru/20240724/ukraina-1961606169.html

Генерал ВСУ сообщил о допросах офицеров из-за отступления под Харьковом

Генерал ВСУ сообщил о допросах офицеров из-за отступления под Харьковом - РИА Новости, 24.07.2024

Генерал ВСУ сообщил о допросах офицеров из-за отступления под Харьковом

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допросы командование 125-й бригады украинских вооруженных сил из-за отступления в Харьковской... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:56

2024-07-24T03:56

2024-07-24T04:07

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допросы командование 125-й бригады украинских вооруженных сил из-за отступления в Харьковской области, заявил бывший командир бригады Артур Горбенко."С 10 по 15 мая бригада еще вела боевые действия, и я руководил действиями своих подразделений, но в это время ГБР уже начинает дергать меня, моих офицеров, подчиненных, солдат, сержантов из батальонов, которые ведут боевые действия и находятся на переднем крае", - заявил Горбенко в интервью изданию "Украинская правда".По его словам, 15 мая уже был приказ об увольнении его с должности, и при этом без объяснений.Телеканал "Мы Украина" 25 мая сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.

https://ria.ru/20240724/prozorov-1961604834.html

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