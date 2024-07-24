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Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми - РИА Новости, 24.07.2024
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20:15 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ufsb-1961812947.html
Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми
Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми - РИА Новости, 24.07.2024
Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми
УФСБ по Смоленской области назвало фейковыми поступившие в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области документы о готовящихся проверках по... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:15
2024-07-24T20:15
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
россия
рославльский район
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. УФСБ по Смоленской области назвало фейковыми поступившие в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области документы о готовящихся проверках по выявлению лиц, "поддерживающих нынешний уклад власти на Украине". По данным УФСБ, в среду мошенники направили в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области фейковую информацию от имени начальника УФСБ России по Смоленской области Дмитрия Терехова о якобы предстоящих проверках местных органов власти. "Указанные документы, подготовленные на поддельном бланке регионального Управления, содержали недостоверные сведения, были составлены с нарушением требований нормативных актов Российской Федерации, а также полны синтаксических, орфографических и пунктуационных ошибок", - говорится в сообщении. УФСБ предоставило журналистам копию одного из таких писем. В нем УФСБ уведомляет о грядущей внеплановой проверке администрацию Рославльского района области. Основаниями для проведения внеплановой проверке, по данным авторов послания, являются "утечки информации из архива данных учреждения; наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию вооруженных сил Украины; изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных". Одна из задач проверок – "выявление лиц, поддерживающих нынешний уклад власти на Украине".
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html
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происшествия, смоленская область, россия, рославльский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Россия, Рославльский район, Вооруженные силы Украины
Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми

Смоленское УФСБ: сведения о проверках властей на тему поддержки Украины — фейки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ФСБ РФ
Автомобиль ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Автомобиль ФСБ РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. УФСБ по Смоленской области назвало фейковыми поступившие в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области документы о готовящихся проверках по выявлению лиц, "поддерживающих нынешний уклад власти на Украине".
По данным УФСБ, в среду мошенники направили в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области фейковую информацию от имени начальника УФСБ России по Смоленской области Дмитрия Терехова о якобы предстоящих проверках местных органов власти.
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"Указанные документы, подготовленные на поддельном бланке регионального Управления, содержали недостоверные сведения, были составлены с нарушением требований нормативных актов Российской Федерации, а также полны синтаксических, орфографических и пунктуационных ошибок", - говорится в сообщении.
УФСБ предоставило журналистам копию одного из таких писем. В нем УФСБ уведомляет о грядущей внеплановой проверке администрацию Рославльского района области. Основаниями для проведения внеплановой проверке, по данным авторов послания, являются "утечки информации из архива данных учреждения; наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию вооруженных сил Украины; изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных". Одна из задач проверок – "выявление лиц, поддерживающих нынешний уклад власти на Украине".
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