https://ria.ru/20240724/ufsb-1961812947.html

Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми

Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми - РИА Новости, 24.07.2024

Смоленское УФСБ назвало документы о проверках властей фейковыми

УФСБ по Смоленской области назвало фейковыми поступившие в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области документы о готовящихся проверках по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:15

2024-07-24T20:15

2024-07-24T20:15

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

россия

рославльский район

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. УФСБ по Смоленской области назвало фейковыми поступившие в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области документы о готовящихся проверках по выявлению лиц, "поддерживающих нынешний уклад власти на Украине". По данным УФСБ, в среду мошенники направили в адрес руководства муниципальных образований Смоленской области фейковую информацию от имени начальника УФСБ России по Смоленской области Дмитрия Терехова о якобы предстоящих проверках местных органов власти. "Указанные документы, подготовленные на поддельном бланке регионального Управления, содержали недостоверные сведения, были составлены с нарушением требований нормативных актов Российской Федерации, а также полны синтаксических, орфографических и пунктуационных ошибок", - говорится в сообщении. УФСБ предоставило журналистам копию одного из таких писем. В нем УФСБ уведомляет о грядущей внеплановой проверке администрацию Рославльского района области. Основаниями для проведения внеплановой проверке, по данным авторов послания, являются "утечки информации из архива данных учреждения; наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию вооруженных сил Украины; изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных". Одна из задач проверок – "выявление лиц, поддерживающих нынешний уклад власти на Украине".

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html

https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html

смоленская область

россия

рославльский район

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происшествия, смоленская область, россия, рославльский район, вооруженные силы украины