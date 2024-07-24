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В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ
Батальон ВСУ с техникой поражен на заводе в городе Лозовая в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:29
2024-07-24T14:29
2024-07-24T14:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
харьковская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Батальон ВСУ с техникой поражен на заводе в городе Лозовая в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В полдень прилетело в Лозовской кузнечно-механический завод возле железнодорожной станции Лозовая. На территории завода расположились ВСУ в количестве батальона вместе с гусеничной и колесной техникой. Там же обустроили склад", - заявил собеседник агентства.По информации Лебедева, к месту удара было направлено множество автомобилей скорой помощи, район оцеплен. Местные медики сообщили подпольщикам о как минимум пятидесяти ликвидированных боевиках ВСУ.После удара со станции "Лозовая" в срочном порядке пытались эвакуировать два состава в сторону Славянска и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, которые находятся к востоку и юго-востоку от Лозовой, сообщили подпольщики.
https://radiosputnik.ru/20240724/vs-rf-1961655688.html
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вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), харьковская область, сергей лебедев, славянск, красноармейск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Харьковская область, Сергей Лебедев, Славянск, Красноармейск, В мире
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ
ВС РФ нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ, погибло более 50 солдат