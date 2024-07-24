Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 24.07.2024 (обновлено: 14:47 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/udar-1961716923.html
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ
Батальон ВСУ с техникой поражен на заводе в городе Лозовая в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:29
2024-07-24T14:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
харьковская область
сергей лебедев
славянск
красноармейск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Батальон ВСУ с техникой поражен на заводе в городе Лозовая в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В полдень прилетело в Лозовской кузнечно-механический завод возле железнодорожной станции Лозовая. На территории завода расположились ВСУ в количестве батальона вместе с гусеничной и колесной техникой. Там же обустроили склад&quot;, - заявил собеседник агентства.По информации Лебедева, к месту удара было направлено множество автомобилей скорой помощи, район оцеплен. Местные медики сообщили подпольщикам о как минимум пятидесяти ликвидированных боевиках ВСУ.После удара со станции "Лозовая" в срочном порядке пытались эвакуировать два состава в сторону Славянска и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, которые находятся к востоку и юго-востоку от Лозовой, сообщили подпольщики.
https://radiosputnik.ru/20240724/vs-rf-1961655688.html
харьковская область
славянск
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), харьковская область, сергей лебедев, славянск, красноармейск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Харьковская область, Сергей Лебедев, Славянск, Красноармейск, В мире
В подполье рассказали об ударе по месту дислокации батальона ВСУ

ВС РФ нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ, погибло более 50 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Батальон ВСУ с техникой поражен на заводе в городе Лозовая в Харьковской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В полдень прилетело в Лозовской кузнечно-механический завод возле железнодорожной станции Лозовая. На территории завода расположились ВСУ в количестве батальона вместе с гусеничной и колесной техникой. Там же обустроили склад", - заявил собеседник агентства.

По информации Лебедева, к месту удара было направлено множество автомобилей скорой помощи, район оцеплен. Местные медики сообщили подпольщикам о как минимум пятидесяти ликвидированных боевиках ВСУ.
После удара со станции "Лозовая" в срочном порядке пытались эвакуировать два состава в сторону Славянска и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, которые находятся к востоку и юго-востоку от Лозовой, сообщили подпольщики.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Подполье: ВС РФ атаковали здание, где находились наемники и офицеры ВСУ
Вчера, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Харьковская областьСергей ЛебедевСлавянскКрасноармейскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала