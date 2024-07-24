https://ria.ru/20240724/uchenye-1961620745.html

Ученые проведут оценку искусственных нерестилищ на Братском водохранилище

Ученые проведут оценку искусственных нерестилищ на Братском водохранилище - РИА Новости, 24.07.2024

Ученые проведут оценку искусственных нерестилищ на Братском водохранилище

Ученые проводят оценку эффективности искусственных нерестилищ, установленных "Эн+ Груп" на Братском водохранилище с целью сохранения биоразнообразия в регионе... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:06

2024-07-24T09:06

2024-07-24T09:06

экономика

олег дерипаска

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

русал

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ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Ученые проводят оценку эффективности искусственных нерестилищ, установленных "Эн+ Груп" на Братском водохранилище с целью сохранения биоразнообразия в регионе присутствия компании, сообщила журналистам директор департамента проектов по устойчивому развитию Анастасия Жданова. На нерест некоторых видов рыб оказывают влияние колебания уровня воды и естественные нерестилища в прибрежье могут быть недоступны для рыб. "Поэтому "Эн+" совместно с учеными установили 400 квадратных метров искусственных нерестилищ из естественных материалов (лапник хвойных пород деревьев) так, чтобы колебания воды не сказывались на успешности нереста. Параллельно учеными проводится работа по оценке эффективности этих мероприятий", - пояснила Жданова. Она также отметила, что в целях борьбы с браконьерством компания оказывает поддержку Росрыболовству - обеспечивает внештатных общественных инспекторов необходимым оборудованием, оплачивает их труд, что позволяет им максимально эффективно обеспечивать содействие государственным инспекторам рыбоохраны. Общественные инспекторы помогают предотвращать незаконный лов рыбы. "В прошлом году мы запустили этот проект на Братском водохранилище и, после того, как он показал свою эффективность, с этого года инспекторы появились также и на Иркутском и на Красноярском водохранилищах", - сказала Жданова. По данным компании, за год работы при помощи общественных инспекторов выявлено около 300 правонарушений, у браконьеров изъято более 5 км сетей. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

https://ria.ru/20240408/ryby-1938627347.html

https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, олег дерипаска, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), русал