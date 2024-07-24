https://ria.ru/20240724/uborka-1961699172.html

Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи

Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи - РИА Новости, 24.07.2024

Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи

Аграрии Кубани из-за засухи начнут уборку сахарной свеклы раньше сроков, возможны незначительные потери урожая, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:43

2024-07-24T13:43

2024-07-24T13:43

краснодарский край

россия

андрей коробка

сахарная свекла

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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Аграрии Кубани из-за засухи начнут уборку сахарной свеклы раньше сроков, возможны незначительные потери урожая, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в 2024 году. "Краснодарский край производит 25% российского сахара (в России - ред.). В этом году мы посеяли (сахарной свеклы - ред.) гораздо больше, чем в прошлом, больше 200 тысяч гектаров. Погодные условия негативно сказываются на корнеплодах, на их весе. Средний вес корнеплода сейчас - 290-305 граммов. В прошлом году на эту дату - 340-360 граммов. И с учетом такой жаркой погоды мы вынуждены будем начать уборку раньше… Возможно, потери урожая будут, но незначительные", - сказал Коробка. Он подчеркнул, что качество корнеплодов в этом году гораздо выше: сахаристость на уровне 17%, в отличие от 13-14% в 2023 году. Вице-губернатор добавил, что к жаркой погоде лучше приспособлена свекла кубанской селекции, а импортные овощи в таких условиях начнут портиться. По его словам, уже в 2025 году регион планирует увеличить долю реализации отечественных семян сахарной свеклы до 50%.

https://ria.ru/20240724/eksperimenty-1961680989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей коробка, сахарная свекла