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Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи - РИА Новости, 24.07.2024
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Краснодарский край
 
13:43 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/uborka-1961699172.html
Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи
Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи - РИА Новости, 24.07.2024
Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи
Аграрии Кубани из-за засухи начнут уборку сахарной свеклы раньше сроков, возможны незначительные потери урожая, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:43
2024-07-24T13:43
краснодарский край
россия
андрей коробка
сахарная свекла
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Аграрии Кубани из-за засухи начнут уборку сахарной свеклы раньше сроков, возможны незначительные потери урожая, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в 2024 году. "Краснодарский край производит 25% российского сахара (в России - ред.). В этом году мы посеяли (сахарной свеклы - ред.) гораздо больше, чем в прошлом, больше 200 тысяч гектаров. Погодные условия негативно сказываются на корнеплодах, на их весе. Средний вес корнеплода сейчас - 290-305 граммов. В прошлом году на эту дату - 340-360 граммов. И с учетом такой жаркой погоды мы вынуждены будем начать уборку раньше… Возможно, потери урожая будут, но незначительные", - сказал Коробка. Он подчеркнул, что качество корнеплодов в этом году гораздо выше: сахаристость на уровне 17%, в отличие от 13-14% в 2023 году. Вице-губернатор добавил, что к жаркой погоде лучше приспособлена свекла кубанской селекции, а импортные овощи в таких условиях начнут портиться. По его словам, уже в 2025 году регион планирует увеличить долю реализации отечественных семян сахарной свеклы до 50%.
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россия, андрей коробка, сахарная свекла
Краснодарский край, Россия, Андрей Коробка, сахарная свекла

Аграрии Кубани начнут уборку сахарной свеклы раньше из-за засухи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая сахарной свеклы
Уборка урожая сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая сахарной свеклы
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Аграрии Кубани из-за засухи начнут уборку сахарной свеклы раньше сроков, возможны незначительные потери урожая, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в 2024 году.
"Краснодарский край производит 25% российского сахара (в России - ред.). В этом году мы посеяли (сахарной свеклы - ред.) гораздо больше, чем в прошлом, больше 200 тысяч гектаров. Погодные условия негативно сказываются на корнеплодах, на их весе. Средний вес корнеплода сейчас - 290-305 граммов. В прошлом году на эту дату - 340-360 граммов. И с учетом такой жаркой погоды мы вынуждены будем начать уборку раньше… Возможно, потери урожая будут, но незначительные", - сказал Коробка.
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Он подчеркнул, что качество корнеплодов в этом году гораздо выше: сахаристость на уровне 17%, в отличие от 13-14% в 2023 году.
Вице-губернатор добавил, что к жаркой погоде лучше приспособлена свекла кубанской селекции, а импортные овощи в таких условиях начнут портиться. По его словам, уже в 2025 году регион планирует увеличить долю реализации отечественных семян сахарной свеклы до 50%.
 
Краснодарский крайРоссияАндрей Коробкасахарная свекла
 
 
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