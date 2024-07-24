https://ria.ru/20240724/ubiystvo-1961835909.html

СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-24T23:12

2024-07-24T23:12

2024-07-25T00:22

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power*, передает украинский телеканал "Прямой"."Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*", — говорится в публикации в Telegram-канале.Телеканал также опубликовал видео с места убийства экс-депутата, предположительно, снятое самими членами группировки. По утверждению СМИ, нацисты обвинили Фарион в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".В минувшую пятницу Фарион получила пулевое ранение во Львове, ей выстрелили в висок. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Позже Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата.Фарион известна своими националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Позже Фарион уволили из Львовской политехники, где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал депутату в восстановлении в должности, она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".* запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960876600.html

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