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Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР - РИА Новости, 24.07.2024
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20:26 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/tramp-1961814723.html
Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР
Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР - РИА Новости, 24.07.2024
Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР
Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве 35-го президента страны Джона... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:26
2024-07-24T20:26
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
кристофер рэй
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди, заявил в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. "Шестого июля он ввел в Google запрос: "Как далеко находился (Ли Харви - ред.) Освальд от Кеннеди?" Этот запрос, очевидно, важен в контексте его душевного состояния", - сказал Рэй в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей США. Согласно показаниям директора ФБР, взломанные электронные устройства Крукса свидетельствуют, что он запрашивал данные в том числе об иностранных лидерах. При этом Рэй подчеркнул, что расследование дела о покушении на Трампа по-прежнему находится "на ранней стадии". На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Ли Харви Освальд, как установило расследование, в 1963 году застрелил президента США Джона Кеннеди. Освальд сам был застрелен через два дня после задержания.
https://ria.ru/20240724/pokushenie-1961812608.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джон кеннеди (политик), кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Кристофер Рэй, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР

Директор ФБР: покушавшийся на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди, заявил в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
"Шестого июля он ввел в Google запрос: "Как далеко находился (Ли Харви - ред.) Освальд от Кеннеди?" Этот запрос, очевидно, важен в контексте его душевного состояния", - сказал Рэй в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей США.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР
Вчера, 20:13
Согласно показаниям директора ФБР, взломанные электронные устройства Крукса свидетельствуют, что он запрашивал данные в том числе об иностранных лидерах. При этом Рэй подчеркнул, что расследование дела о покушении на Трампа по-прежнему находится "на ранней стадии".
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Ли Харви Освальд, как установило расследование, в 1963 году застрелил президента США Джона Кеннеди. Освальд сам был застрелен через два дня после задержания.
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников
Вчера, 17:35
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Кристофер РэйФБРПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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