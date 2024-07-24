https://ria.ru/20240724/tramp-1961814723.html

Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР

Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР - РИА Новости, 24.07.2024

Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР

Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве 35-го президента страны Джона... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:26

2024-07-24T20:26

2024-07-24T20:26

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фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди, заявил в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. "Шестого июля он ввел в Google запрос: "Как далеко находился (Ли Харви - ред.) Освальд от Кеннеди?" Этот запрос, очевидно, важен в контексте его душевного состояния", - сказал Рэй в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей США. Согласно показаниям директора ФБР, взломанные электронные устройства Крукса свидетельствуют, что он запрашивал данные в том числе об иностранных лидерах. При этом Рэй подчеркнул, что расследование дела о покушении на Трампа по-прежнему находится "на ранней стадии". На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Ли Харви Освальд, как установило расследование, в 1963 году застрелил президента США Джона Кеннеди. Освальд сам был застрелен через два дня после задержания.

https://ria.ru/20240724/pokushenie-1961812608.html

https://ria.ru/20240724/strelok-1961769938.html

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