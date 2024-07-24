Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР
Директор ФБР: покушавшийся на Трампа искал информацию об убийстве Кеннеди
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди, заявил в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
"Шестого июля он ввел в Google запрос: "Как далеко находился (Ли Харви - ред.) Освальд от Кеннеди?" Этот запрос, очевидно, важен в контексте его душевного состояния", - сказал Рэй в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей США.
Согласно показаниям директора ФБР, взломанные электронные устройства Крукса свидетельствуют, что он запрашивал данные в том числе об иностранных лидерах. При этом Рэй подчеркнул, что расследование дела о покушении на Трампа по-прежнему находится "на ранней стадии".
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Ли Харви Освальд, как установило расследование, в 1963 году застрелил президента США Джона Кеннеди. Освальд сам был застрелен через два дня после задержания.