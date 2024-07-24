https://ria.ru/20240724/tramp-1961744903.html

Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением

Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением - РИА Новости, 24.07.2024

Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением

Агенты Секретной службы США, охранявшие экс-президента Дональда Трампа в день покушения на него, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:02

2024-07-24T16:02

2024-07-24T16:31

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Агенты Секретной службы США, охранявшие экс-президента Дональда Трампа в день покушения на него, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников. Запись с нагрудной камеры агента выложил в соцсети X сенатор Чак Грэссли. На кадрах вооруженные люди беседуют с человеком в пиджаке и галстуке на крыше, откуда стреляли в Трампа. Заметны следы крови, лежит винтовка, из которой ранили экс-президента. "Это тот же человек, которого видел снайпер и прислал фотографии... Снайпер видел, как он слезает с велосипеда, он прислал фотографии, а потом потерял его из вида", - докладывает один из агентов, имея в виду стрелявшего в Трампа. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

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Кадры с вооруженными люди, которые беседуют с человеком на крыше, откуда стреляли в Трампа Запись с нагрудной камеры агента выложил в соцсети сенатор Чак Грэссли. На кадрах вооруженные люди беседуют с человеком в пиджаке и галстуке на крыше, откуда стреляли в Трампа. Заметны следы крови, лежит винтовка, из которой ранили экс-президента. 2024-07-24T16:02 true PT3M04S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024