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Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением - РИА Новости, 24.07.2024
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16:02 24.07.2024 (обновлено: 16:31 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/tramp-1961744903.html
Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением
Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением - РИА Новости, 24.07.2024
Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением
Агенты Секретной службы США, охранявшие экс-президента Дональда Трампа в день покушения на него, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:02
2024-07-24T16:31
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Агенты Секретной службы США, охранявшие экс-президента Дональда Трампа в день покушения на него, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников. Запись с нагрудной камеры агента выложил в соцсети X сенатор Чак Грэссли. На кадрах вооруженные люди беседуют с человеком в пиджаке и галстуке на крыше, откуда стреляли в Трампа. Заметны следы крови, лежит винтовка, из которой ранили экс-президента. "Это тот же человек, которого видел снайпер и прислал фотографии... Снайпер видел, как он слезает с велосипеда, он прислал фотографии, а потом потерял его из вида", - докладывает один из агентов, имея в виду стрелявшего в Трампа. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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Кадры с вооруженными люди, которые беседуют с человеком на крыше, откуда стреляли в Трампа
Запись с нагрудной камеры агента выложил в соцсети сенатор Чак Грэссли. На кадрах вооруженные люди беседуют с человеком в пиджаке и галстуке на крыше, откуда стреляли в Трампа. Заметны следы крови, лежит винтовка, из которой ранили экс-президента.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением

Охрана Трампа заметила стрелявшего в него, но потом потеряла из вида

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Агенты Секретной службы США, охранявшие экс-президента Дональда Трампа в день покушения на него, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников.
Запись с нагрудной камеры агента выложил в соцсети X сенатор Чак Грэссли. На кадрах вооруженные люди беседуют с человеком в пиджаке и галстуке на крыше, откуда стреляли в Трампа. Заметны следы крови, лежит винтовка, из которой ранили экс-президента.
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании
Вчера, 14:53
"Это тот же человек, которого видел снайпер и прислал фотографии... Снайпер видел, как он слезает с велосипеда, он прислал фотографии, а потом потерял его из вида", - докладывает один из агентов, имея в виду стрелявшего в Трампа.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него
23 июля, 10:39
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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