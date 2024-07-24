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Трамп раскрыл, кто может быть причастен к выходу Байдена из гонки
Трамп раскрыл, кто может быть причастен к выходу Байдена из гонки - РИА Новости, 24.07.2024
Трамп раскрыл, кто может быть причастен к выходу Байдена из гонки
Экс-президент Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама "терпеть не может" американского лидера Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:01
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама "терпеть не может" американского лидера Джо Байдена, поэтому вместе с другими ведущими демократами заставил Байдена выйти из предвыборной гонки. "Обама терпеть его (Байдена) не может... Обама принял участие, потому что сказал, что не собирается его поддерживать... (Экс-спикер палаты представителей США) Нэнси Пелоси бросила его. Они все его бросили и сказали: "Либо ты выйдешь по-хорошему, либо мы займемся тобой". Так и случилось. И у него не было выбора", - заявил Трамп в интервью газете New York Post. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
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сша, джо байден, барак обама, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп раскрыл, кто может быть причастен к выходу Байдена из гонки
Трамп: Обама терпеть не может Байдена, поэтому заставил его выйти из гонки