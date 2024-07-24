https://ria.ru/20240724/tramp-1961606591.html

СМИ: штаб Трампа пытается помешать переводу средств кампании Байдена Харрис

СМИ: штаб Трампа пытается помешать переводу средств кампании Байдена Харрис - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: штаб Трампа пытается помешать переводу средств кампании Байдена Харрис

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что вице-президент Камала Харрис не имеет... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T04:13

2024-07-24T04:13

2024-07-24T04:13

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, переведенными предвыборному штабу американского лидера Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст жалобы. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов передавало, что средства, собранные предвыборной кампанией Байдена, могут быть использованы Харрис, если она станет кандидатом на пост президента страны от Демократической партии. При этом газета Washington Post со ссылкой на юристов сообщала, что попытка перевода этих денег может привести к суду. "Камала Харрис пытается незаконно получить 91,5 миллиона долларов из оставшихся от кампании Джо Байдена средств - это наглое присвоение денег, которое может стать... крупнейшим нарушением Закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года", - приводит телеканал текст жалобы. Жалоба направлена против Байдена, Харрис, избирательного штаба Байдена, а также главного распорядителя средств кампании Кианы Спенсер за "вопиющее нарушение закона" и составление "мошеннических документов" для перенаправления средств кампании Харрис, сообщает телеканал. Представитель Федеральной избирательной комиссии отказался от комментария, заявив, что ее политика не предполагает обсуждение правовых вопросов. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240723/vitse-prezident-1961587583.html

https://ria.ru/20240723/deputat-1961589059.html

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сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире