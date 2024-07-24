https://ria.ru/20240724/torgashov-1961665681.html
Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве
Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве
Андрей Торгашов и его супруга опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, заявив РИА Новости, что это не их машина и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:15
2024-07-24T12:15
2024-07-24T13:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Андрей Торгашов и его супруга опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, заявив РИА Новости, что это не их машина и живут они не там."Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов.Он добавил, что не располагает никакой информацией о взрыве, и уточнил, что живет в другом месте."Адрес никакого отношения ко мне (не имеет - ред.)", - подчеркнул собеседник.Торгашов сообщил, что сейчас находится дома. "(С женой - ред.) все отлично, дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - добавил он.Его жена рассказала, что также не располагает информацией о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - отметила собеседница.Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Андрей Торгашов: "Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет"
"Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет"
Андрей Торгашов, которого в СМИ называли пострадавшим при взрыве машины в Москве, в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения фейком.
2024-07-24T12:15
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве
Торгашов с женой опровергли слухи о том, что они пострадали при взрыве в Москве
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Андрей Торгашов и его супруга опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, заявив РИА Новости, что это не их машина и живут они не там.
"Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов.
Он добавил, что не располагает никакой информацией о взрыве, и уточнил, что живет в другом месте.
«
"Адрес никакого отношения ко мне (не имеет - ред.)", - подчеркнул собеседник.
Торгашов сообщил, что сейчас находится дома. "(С женой - ред.) все отлично, дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - добавил он.
Его жена рассказала, что также не располагает информацией о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - отметила собеседница.
Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.