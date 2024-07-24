https://ria.ru/20240724/torgashov-1961665681.html

Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве

Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024

Торгашов и его жена не пострадали при взрыве машины в Москве

Андрей Торгашов и его супруга опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, заявив РИА Новости, что это не их машина и... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:15

2024-07-24T12:15

2024-07-24T13:13

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961671620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af0eefc4adf863d4f4dc430997567fef.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Андрей Торгашов и его супруга опровергли сообщения о том, что они пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, заявив РИА Новости, что это не их машина и живут они не там."Конечно, это фейк полный. Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет", - сказал Торгашов.Он добавил, что не располагает никакой информацией о взрыве, и уточнил, что живет в другом месте."Адрес никакого отношения ко мне (не имеет - ред.)", - подчеркнул собеседник.Торгашов сообщил, что сейчас находится дома. "(С женой - ред.) все отлично, дома находится, со мной все хорошо, дома нахожусь... Я давно служил, уже сейчас не служу", - добавил он.Его жена рассказала, что также не располагает информацией о якобы покушении на ее мужа. "Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость", - отметила собеседница.Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

https://ria.ru/20240724/vzryv-1961627545.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Торгашов: "Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет" "Это полный фейк, никакого отношения ко мне этот взрыв не имеет" Андрей Торгашов, которого в СМИ называли пострадавшим при взрыве машины в Москве, в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения фейком. 2024-07-24T12:15 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия