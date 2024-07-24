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Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево" - РИА Новости, 24.07.2024
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16:11 24.07.2024 (обновлено: 16:25 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/terakt-1961747567.html
Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево"
Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево" - РИА Новости, 24.07.2024
Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево"
Гособвинение в ходе прений сторон запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, которые планировали совершить теракт в московском... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:11
2024-07-24T16:25
происшествия
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, которые планировали совершить теракт в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.&quot;Прошу признать Дария виновным… окончательно назначить ему наказание в виде 28 лет лишения свободы… Ковылкову окончательно назначить 21 год лишения свободы&quot;, - сказал гособвинитель.Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллионов рублей штрафа обоим.По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), россия
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Россия
Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево"

Обвинение попросило суд дать 28 лет колонии планировавшим теракт в "Шереметьево"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, которые планировали совершить теракт в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
«

"Прошу признать Дария виновным… окончательно назначить ему наказание в виде 28 лет лишения свободы… Ковылкову окончательно назначить 21 год лишения свободы", - сказал гособвинитель.

Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллионов рублей штрафа обоим.
По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.
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Вчера, 03:06
Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
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