https://ria.ru/20240724/terakt-1961747567.html

Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево"

Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево" - РИА Новости, 24.07.2024

Обвинение попросило дать 28 лет готовившим теракт в "Шереметьево"

Гособвинение в ходе прений сторон запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, которые планировали совершить теракт в московском... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:11

2024-07-24T16:11

2024-07-24T16:25

происшествия

шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, которые планировали совершить теракт в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда."Прошу признать Дария виновным… окончательно назначить ему наказание в виде 28 лет лишения свободы… Ковылкову окончательно назначить 21 год лишения свободы", - сказал гособвинитель.Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллионов рублей штрафа обоим.По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html

https://rsport.ria.ru/20240723/podozrevaemyy-1961585196.html

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происшествия, шереметьево (аэропорт), россия