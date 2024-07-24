https://ria.ru/20240724/tema-1961724852.html

Тема Африки приобретает больший вес для России, заявил Быстрицкий

Тема Африки приобретает больший вес для России, заявил Быстрицкий - РИА Новости, 24.07.2024

Тема Африки приобретает больший вес для России, заявил Быстрицкий

Тема Африки обширно представлена на организуемых Россией форумах и приобретает все большую роль, заявил РИА Новости на полях конференции Международного клуба... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:53

2024-07-24T14:53

2024-07-24T14:53

в мире

африка

россия

дар-эс-салам

андрей быстрицкий

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 24 июл - РИА Новости. Тема Африки обширно представлена на организуемых Россией форумах и приобретает все большую роль, заявил РИА Новости на полях конференции Международного клуба "Валдай" "Россия-Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире" председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. "Проходит много мероприятий, где затрагивается тема Африки. Ее роль и вес возрастают. Помимо регулярной активности, Африка будет обширно представлена на большой Валдайской конференции. Я также высоко оцениваю интерес со стороны африканских коллег", - отметил он. В среду международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит свою вторую российско-африканскую конференцию "Россия – Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире". Она впервые проходит на африканской территории – в Дар-эс-Саламе (Танзания). Быстрицкий выразил надежду на проведение третьей по счету конференции в будущем. В дискуссии участвуют до 40 российских и африканских экспертов. Целью конференции указана "сверка" позиций по построению справедливого многополярного мира и справедливых торговых отношений. Организаторы надеются, что результаты конференции составят основу для подготовки третьего саммита "Россия - Африка", который пройдет в Африке.

https://ria.ru/20231005/valday-1900750200.html

африка

россия

дар-эс-салам

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в мире, африка, россия, дар-эс-салам, андрей быстрицкий