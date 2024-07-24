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Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов - РИА Новости, 24.07.2024
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09:46 24.07.2024 (обновлено: 11:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/telegram-1961627827.html
Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов
Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов - РИА Новости, 24.07.2024
Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов
Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:46
2024-07-24T11:02
технологии
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов, убедился корреспондент РИА Новости. В разделе "Статистика" в Telegram-канале пропала вкладка "Монетизация". Пять дней назад мессенджер сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов для получения 50% дохода от рекламы, которая там показывается. Тогда сообщалось, что покупка рекламы и получение вознаграждений возможны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс. Ранее, в конце марта, мессенджер запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы. Однако тогда компания сообщала, что программа монетизации не будет работать в России, на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.
https://ria.ru/20240329/ii-1936520851.html
https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html
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технологии, россия, украина, палестина
Технологии, Россия, Украина, Палестина
Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов

Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Telegram сделал недоступной монетизацию для российских владельцев каналов, убедился корреспондент РИА Новости.
В разделе "Статистика" в Telegram-канале пропала вкладка "Монетизация".
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 06:47
Пять дней назад мессенджер сделал доступной монетизацию для российских владельцев каналов для получения 50% дохода от рекламы, которая там показывается. Тогда сообщалось, что покупка рекламы и получение вознаграждений возможны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс.
Ранее, в конце марта, мессенджер запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы. Однако тогда компания сообщала, что программа монетизации не будет работать в России, на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.
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