Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/svo-1961708862.html
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:06
2024-07-24T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954252256_0:71:3246:1897_1920x0_80_0_0_1493214baff9604368150dc2abc5804c.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954252256_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_7bf1d54987b8b4a790800da1154a5931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ

МО: бойцы "Центра" уничтожили свыше 395 военных и 3 склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала