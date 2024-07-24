https://ria.ru/20240724/svo-1961708862.html
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:06
2024-07-24T14:06
2024-07-24T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954252256_0:71:3246:1897_1920x0_80_0_0_1493214baff9604368150dc2abc5804c.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954252256_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_7bf1d54987b8b4a790800da1154a5931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
МО: бойцы "Центра" уничтожили свыше 395 военных и 3 склада боеприпасов ВСУ
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.