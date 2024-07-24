https://ria.ru/20240724/svo-1961708862.html

Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:06

2024-07-24T14:06

2024-07-24T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял за сутки свыше 395 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины