https://ria.ru/20240724/sudno-1961695445.html

Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи

Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи - РИА Новости, 24.07.2024

Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи

Организация возвращения на родину спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia будет определяться после оказания им медицинской помощи,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:33

2024-07-24T13:33

2024-07-24T13:33

в мире

фолклендские острова

происшествия

южная америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961693663_75:0:1926:1041_1920x0_80_0_0_a95eeeb8aef02aac7abe17f3ea75a707.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Организация возвращения на родину спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia будет определяться после оказания им медицинской помощи, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "Я пока не могу сказать, как они будут возвращены домой. Сначала им будет оказана медицинская помощь... После этого мы определим, как и когда доставить их на родину", - сказал он. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передало ранее агентство EFE. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.

https://ria.ru/20240724/sudno-1961692384.html

фолклендские острова

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, фолклендские острова, происшествия, южная америка