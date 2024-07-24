https://ria.ru/20240724/sudno-1961695445.html
Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи
Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи - РИА Новости, 24.07.2024
Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи
Организация возвращения на родину спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia будет определяться после оказания им медицинской помощи,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:33
2024-07-24T13:33
2024-07-24T13:33
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Организация возвращения на родину спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia будет определяться после оказания им медицинской помощи, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "Я пока не могу сказать, как они будут возвращены домой. Сначала им будет оказана медицинская помощь... После этого мы определим, как и когда доставить их на родину", - сказал он. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передало ранее агентство EFE. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
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в мире, фолклендские острова, происшествия, южная америка
В мире, Фолклендские острова, Происшествия, Южная Америка
Спасенных с Argos Georgia начнут возвращать на родину после медпомощи
Спасенных с затонувшего судна начнут возвращать на родину после медпомощи
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Организация возвращения на родину спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia будет определяться после оказания им медицинской помощи, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"Я пока не могу сказать, как они будут возвращены домой. Сначала им будет оказана медицинская помощь... После этого мы определим, как и когда доставить их на родину", - сказал он.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, передало ранее агентство EFE.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов
, четверо живы, один числится пропавшим.