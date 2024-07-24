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Владелец Argos Georgia пока не готов сообщить имена спасенных и погибших
Владелец Argos Georgia пока не готов сообщить имена спасенных и погибших - РИА Новости, 24.07.2024
Владелец Argos Georgia пока не готов сообщить имена спасенных и погибших
Компания-владелец затонувшего у Фолклендов судна Argos Georgia пока не готова обнародовать имена спасённых и погибших, сначала будут уведмлены семьи, заявил РИА РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:30
2024-07-24T13:30
2024-07-24T13:30
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Компания-владелец затонувшего у Фолклендов судна Argos Georgia пока не готова обнародовать имена спасённых и погибших, сначала будут уведмлены семьи, заявил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "На борту находилось 27 человек, 13 из них спасены, девять числятся пропавшими без вести, продолжается поиск еще четырех человек. Мы пока не можем сообщить имена спасенных и погибших, сначала мы оповестим им семьи", - сказал он. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, сообщало ранее агентство EFE. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
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в мире, фолклендские острова, южная америка, происшествия
В мире, Фолклендские острова, Южная Америка, Происшествия
Владелец Argos Georgia пока не готов сообщить имена спасенных и погибших
Владелец затонувшего судна не готов сообщить имена спасенных и погибших
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Компания-владелец затонувшего у Фолклендов судна Argos Georgia пока не готова обнародовать имена спасённых и погибших, сначала будут уведмлены семьи, заявил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"На борту находилось 27 человек, 13 из них спасены, девять числятся пропавшими без вести, продолжается поиск еще четырех человек. Мы пока не можем сообщить имена спасенных и погибших, сначала мы оповестим им семьи", - сказал он.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, сообщало ранее агентство EFE.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов
, четверо живы, один числится пропавшим.