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Часть спасенных с судна Argos Georgia еще не доставили на сушу - РИА Новости, 24.07.2024
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13:26 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sudno-1961692384.html
Часть спасенных с судна Argos Georgia еще не доставили на сушу
Часть спасенных с судна Argos Georgia еще не доставили на сушу - РИА Новости, 24.07.2024
Часть спасенных с судна Argos Georgia еще не доставили на сушу
Часть спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia еще находится на борту спасательного судна, заявил РИА Новости исполнительный директор РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:26
2024-07-24T13:26
в мире
фолклендские острова
южная америка
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Часть спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia еще находится на борту спасательного судна, заявил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "Спасены 13 человек, часть из них еще находится на борту спасательного судна. После того, как их доставят на сушу, они будут отвезены в больницу", - сказал он. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, сообщало ранее агентство EFE. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
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в мире, фолклендские острова, южная америка
В мире, Фолклендские острова, Южная Америка
Часть спасенных с судна Argos Georgia еще не доставили на сушу

Часть спасенных с затонувшего судна находится на борту спасателей

© Кадр видео из соцсетейСпасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Часть спасенных с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia еще находится на борту спасательного судна, заявил РИА Новости исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"Спасены 13 человек, часть из них еще находится на борту спасательного судна. После того, как их доставят на сушу, они будут отвезены в больницу", - сказал он.
Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. По информации телерадиокомпании, затонувшее судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев, сообщало ранее агентство EFE.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что трое россиян погибли в результате крушения судна Argos Georgia у Фолклендских островов, четверо живы, один числится пропавшим.
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В миреФолклендские островаЮжная Америка
 
 
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