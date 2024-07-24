https://ria.ru/20240724/sudno-1961671144.html
При кораблекрушении у Фолклендских островов погибли трое россиян
При кораблекрушении у Фолклендских островов погибли трое россиян - РИА Новости, 24.07.2024
При кораблекрушении у Фолклендских островов погибли трое россиян
Три гражданина России погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:27
2024-07-24T12:27
2024-07-24T13:18
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три гражданина России погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим", — сказала собеседница агентства.Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами сообщала, что судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены.По данным агентства EFE, среди 27 человек, находившихся на борту, было десять испанцев, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.Исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик заявил РИА Новости, что спасти удалось 14 человек, их доставили на Фолклендские острова. Найдены девять тел, четыре члена экипажа числятся пропавшими без вести, спасатели ведут поиск.
https://ria.ru/20240513/kosatki-1945747871.html
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южная америка, в мире, фолклендские острова, мария захарова
Южная Америка, В мире, Фолклендские острова, Мария Захарова
При кораблекрушении у Фолклендских островов погибли трое россиян
Захарова: в крушении судна у Фолклендов погибли трое россиян, один пропал
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три гражданина России погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим", — сказала собеседница агентства.
Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. Телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами сообщала, что судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены.
По данным агентства EFE, среди 27 человек, находившихся на борту, было десять испанцев, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.
Исполнительный директор Ervik Havfiske Стиг Эрвик заявил РИА Новости, что спасти удалось 14 человек, их доставили на Фолклендские острова. Найдены девять тел, четыре члена экипажа числятся пропавшими без вести, спасатели ведут поиск.